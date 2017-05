Vienna Insurance Group (VIG), care controleaza trei companii de asigurari in piata autohtona, a inregistrat in primele trei luni ale acestui an o scadere a primelor brute subscrise cu 7,5% in Romania, pana la 131,6 milioane euro, de la 142,3, in aceeasi perioada din 2016, potrivit rezultatelor financiare publicate de catre grup, in timp ce profitul brut a urcat cu peste 100%.

Vienna Insurance Group detine in Romania companiile BCR Asigurari de Viata, Omniasig VIG si Asirom VIG. Grupul austriac a raportat in Romania un profit inainte de impozitare in primul trimestru din 2017 in valoare de 3,2 milioane euro, in crestere de la un nivel de 1,5 milioane de euro in perioada similara a anului trecut. In ceea ce priveste structura subscrierilor, in Romania, plafonarea tarifelor RCA instituita de Guvern a avut un impact negativ asupra evolutiei primelor in ansamblu (-7,5%).

Astfel, primele brute subscrise pe segmentul RCA de catre companiile controlate de Vienna Insurance Group (Asirom VIG si Omniasig VIG) au scazut cu 45% de la 75 milioane de euro in primele trei luni din 2016, la numai 41 de milioane de euro in perioada analizata. In acelasi timp, subscrierile pe CASCO au urcat de la 25 milioane de euro la 29 de milioane de euro, iar cel mai ridicat avans l-au cunoscut asigurarile de sanatate, de la aproape zero la aproape 2 milioane de euro, in primele trei luni din 2017.

Totodata, in Romania rata daunelor a crescut cu 1,2 puncte procentuale la 65,2%, rata costurilor de achizitie si administrare a scazut cu 5,8 puncte procentuale la 32,9%, iar rata combinata pe intreg portofoliul din piata locala cu 4,6 puncte procentuale la 98,1%.

"Avem in continuare o politica restrictiva de subscriere in majoritatea pietelor pentru produsele clasice de asigurare de viata cu prima unica. De asemenea, punem profitabilitatea inaintea cresterii in ceea ce priveste asigurarea RCA, segment in care ne confruntam cu o competitie puternica pe pret in unele tari, astfel ca ne-am restrans politica de subscriere in consecinta. Am inregistrat cresteri foarte satisfacatoare pe toate celelalte linii de business si continuam sa avem performante stabile", a explicat Elisabeth Stadler.

Vienna Insurance Group detine in Romania companiile de asigurari Asirom, Omniasig si BCR Asigurari de Viata. La inceputul lunii august 2016, VIG a semnat un acord de preluare a AXA Life Insurance, filiala din Romania a grupului francez AXA specializata in asigurari de viata. Principalii competitori ai VIG pe piata romaneasca sunt grupul german Allianz (care controleaza Allianz-Tiriac), compania italiana Generali si cea franceza Groupama.

Grupul austriac este unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata de asigurari din Europa de Est, cu afaceri in Polonia, Romania, Cehia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria si in state din fosta Iugoslavie si din fosta URSS. In 2016, companiile controlate de VIG erau lideri de piata in cinci state: Austria, Cehia, Slovacia, Romania si Macedonia. Pentru Vienna Insurance Group, Romania esta a patra piata din punctul de vedere al volumului afacerilor, dupa Austria, Cehia si Slovacia.