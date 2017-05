Sistemul Bauspar presupune o etapa de economisire, care poate fi urmata de una de creditare in cadrul aceluiasi contract. In Romania, exista doar doua banci, infiintate in baza unel legi speciale, care au in portofoliu acest produs, respectiv BCR Banca pentru Locuinte si Raiffeisen Banca pentru Locuinte.

O mare parte dintre clientii Bauspar din Romania, care au economisit pe o perioada de 5 ani, sunt la limita saraciei si au venituri modeste. In plus, unul din trei clienti nu apeleaza la credit pentru ca nu ar putea face fata ratelor aferente, mai reiese din studiul IRSOP realizat pentru Asociatia Bancilor pentru Domeniul Locativ din Romania (ABDLR).

"Orice persoana care are probleme locative se afla in conditii de risc social, iar 84% dintre respondenti declara ca au probleme cu locuinta proprie . In esenta, indicatorii materiali si subiectivi de saracie arata ca segmente largi ale clientilor Bauspar au de fapt nevoie de protectie sociala, iar in conditiile dificile in care traiesc, optiunea lor pentru produsul Bauspar nu are alta motivatie decat dorinta de a-si imbunatati conditiile de locuit. Intrucat vorbim despre familii cu risc social si locativ, prima de stat este un instrument guvernamental care incurajeaza economisirea , in randul persoanelor cu resurse limitate in vederea imbunatatirii conditiilor de locuit", se arata in studiul IRSOP.

Cercetarea mai arata ca, desi nu au luat inca un credit pentru locuinta, 78% din clienti au folosit fondurile economisite si prima de stat pentru imbunatatirea conditiilor de locuit. De fapt, s-a dovedit ca beneficiarii Bauspar au acelasi comportament, fie ca iau sau nu credit, adica fondurile economisite sunt utilizate in principal pentru modernizarea sau renovarea locuintei, desi legea le permite sa foloseasca banii si in alt scop.

Sondajul IRSOP a fost efectuat pe un esantion de 1.040 de clienti ai celor doua banci (BCR, Raiffeisen) care au economisit timp de 5 ani, dar nu au apelat pana in prezent la un credit. Esantionul este reprezentativ si are o marja de eroare de maximum +/- 3% la un nivel de incredere de 95%.

Alte date cheie din studiul IRSOP privind clientii sistemului de economisire-creditare

Aproape jumatate din totalul gospodariilor si aproape doua treimi din persoanele care au peste 60 de ani traiesc cu un venit total sub 3.000 lei, mai mic decat venitul mediu lunar pe o gospodarie din Romania de azi (3.085 lei).

Aproape jumatate (43%) traiesc in zone rurale sau in orase mici, cu oportunitati financiare si de locuri de munca mai reduse

Mai mult de jumatate (54%) considera ca posibilitatile lor financiare sunt mai mici decat costurile de imbunatatire a locuintei

84% dintre acestia au cel putin o problema cu locuinta

Aproape unul din trei clienti (29%) crede ca n-ar putea face fata ratelor unui credit

Sursa foto: PKpix / Shutterstock.com