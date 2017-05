"Fintech-urile exista marginal si in Romania, dar vor aparea tot mai multe daca bancile nu fac ceva in acest sens (..) Daca bancile nu vor prelua si ele acest concept (de Fintech - n.r.) vor fi altii care o vor face. Deja au inceput companii de telefonie sa dea credite, pe termen scurt ce-i drept, dar 12 luni nu este chiar asa de putin", a declarat Eugen Radulescu directorul Directiei de Stabilitate Financiara in cadrul BNR.

Eugen Radulescu a precizat ca Banca Centrala a Romaniei va incerca sa sustinta conceptul de Fintech pentru ca aceste entitati sa finanteze in special IMM-urile, pentru ca startup-urile nu au cum sa primeasca finantare de la banca.

Aceasta idee de finantare, de catre fintech-uri, a IMM-urilor este sustinuta si de un studiu realizat de catre Universitatea Harvard, prin care reiese ca fintech-urile vor umple golul in ceea ce priveste creditarea IMM-urilor, atata timp cat pentru banci este neprofitabila din cauza dificultatilor in ceea ce priveste stabilirea costurilor, conform Reuters.com.

Un studiu realizat de catre Morgan Stanely, una dintre cele mai importante banci de investitii din lume, estimeaza ca potentialul neexploatat in ceea ce priveste creditarea online a IMM-urilor este de 280 miliarde de dolari, iar industria va creste cu o rata anuala de 46% pana in 2020.

Avand in vedere avantajele fintech-urilor, firmele acestea pot reprezenta o provocare pentru cota de piata a bancilor. Desi bancile au reactionat lent la inceput, acestea au ajuns sa recunoasca rolul critic al fintech-urilor si cel al tehnologiei in ceea ce priveste realizare a tranzactiilor (DLT). Aceasta tehnologie ajuta bancile sa devina mai eficiente in ceea ce priveste reducerea costurilor, sporirea transparentei si reducerea timpului de eliberare a capitalului.

Actiunile bancilor, la nivel international, au fost diferite, unele au adoptat o strategie de "integrare scazuta", o abordare pe termen lung, in care acestea se bazeaza pe contractarea firmelor fintech sau pe investitii in acestea. Alte banci au mizat pe o strategie de integrare la nivel inalt, prin parteneriate, cum ar fi cel dintre JPMorgan Chase si fintech-ul OnDeck care au facut echipa in oferirea de credite intreprinderilor mici.

Au existat si cazuri de banci care au decis sa isi dezvolte propriile sisteme inovatoare, un proces ce a necesitat investitii importante pentru automatizarea diferitelor procese si crearea unei interfete mult mai pretentioasa.

