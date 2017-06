Rapiditatea cu care se realizeaza platile contactless pare sa fie pe placul utilizatorilor de carduri. Atat bancile, cat si operatorii de plati electronice, fac eforturi pentru a raspandi aceasta functionalitate la nivelul tuturor consumatorilor. Legea cash-back , care a dus la accelerarea ritmului de instalare a POS-urilor, reprezinta un adevarat aliat in acest proces de creare a unor portofolii de carduri complet contactless in randul bancilor.

Despre evolutia cardurilor contactless in portofoliile marilor bancilor si despre tendintele in ceea ce priveste platile contactless, am vorbit cu patru banci din top 10 si cu una dintre schemele de plati a carei sigla se afla pe circa jumatate dintre cardurile romanilor.

Catalin Cretu, Visa: Tranzactiile contactless cu carduri Visa au crescut de aproape 5 ori ca valoare anul trecut

Catalin Cretu este de parere ca perspectivele sunt incurajatoare in ceea priveste acceptarea platilor contactless in Romania, datorita entuziasmului cu care romanii au acceptat acest mod de plata.

Sursa foto: Alexandru Nika / Sjutterstock.com