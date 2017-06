Firmele platitoare de TVA din Romania capata speranta ca vor incasa mai repede banii din deconturile de TVA, avand in vedere modificarile aduse legislatiei in domeniu. Este vorba de noul Ordin ANAF care stabileste o procedura mult mai rapida de rembursare pentru firmele incadrate in categoria de risc redus. Cu toate acestea, ramane de vazut in ce masura aceste noi reglementari vor fi efectiv respectate si daca vor avea efectele scontate, sustin consultantii fiscali.