Achizitia aceasta creste prezenta Intesa Sanpaolo pe piata strategica din Romania. Banca opereaza in Romania cu doua entitati:

• Intesa Sanpaolo Bank Romania SA, o banca autorizata in Romania cu sediul central in Bucuresti si peste 30 de unitati in intreaga tara;

• Reteaua de unitati a sucursalei din Romania a Intesa Sanpaolo SpA Italia (reteaua de unitati a fostei sucursale Veneto Banca din Romania), cu peste 20 de unitati.

"Lucrez si traiesc in Romania de multi ani si sunt sigur ca aceasta achizitie va contribui la dezvoltarea in continuare a bunelor relatii de afaceri dintre Italia si Romania", a declarat Marco Capellini, CEO al Intesa Sanpaolo Bank Romania SA.

Intesa Sanpaolo se numara printre primele grupuri bancare din zona euro si este lider in Italia in toate domeniile de activitate (retail, corporate si wealth management). Grupul ofera servicii catre 11,1 milioane de clienti printr-o retea de peste 3900 de unitati in Italia, avand cote de piata de cel putin 12% in majoritatea regiunilor italiene.

Grupul Intesa Sanpaolo este prezent in Europa Centrala si de Est si in zone din Orientul Mijlociu si Africa de Nord, cu peste 1.100 de sucursale si 7.7 milioane de clienti apartinand subsidiarelor Grupului care opereaza in sectorul bancar in 12 tari.

Sursa foto: Shutterstock / Gabriel Petrescu