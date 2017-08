Valoarea platilor online realizate pe platforma Ghiseul.ro in primele 7 luni din an a ajuns la 66,78 milioane lei, cu aproape doua treimi peste volumul inregistrat pe tot anul 2016, in contextul in care din decembrie anul trecut ANAF s-a inrolat in sistem, iar contribuabilii au putut sa isi plateasca online impozitele catre bugetul de stat. Potrivit statisticilor APERO , Fiscul a surclasat in ceea ce priveste volumul platilor toate primariile inregistrate, in contextul in care valoarea medie a unei plati catre ANAF este mult mai mare decat cea catre primarii.

Astfel, dupa primele 7 luni din acest an, volumul de impozite colectate online de ANAF prin Ghiseul.ro a ajuns la 15,25 milioane lei, aproape dublu fata de volumul impozitelor colectate de Primaria sectorului 3, liderul ultimilor ani.

In schimb, Primaria sectorului 3 ramane liderul la numarul de plati inregistrate in Ghiseul.ro, cu aproape 32.000 in perioada ianuarie - iulie. ANAF este abia pe locul 4 in acest clasament, ceea ce inseamna ca valoarea medie a unei plati de impozit catre Fisc prin Ghiseul.ro este de circa 1.100 lei.

Conform APERO, platile catre Fisc au ajuns la o pondere de 8% pe Ghiseul.ro, in timp ce amenzile reprezinta 9%, platile catre ROTLD ocupa 18%, iar impozitle locale reprezinta majoritatea platilor facute pe Ghiseul.ro, 57%.

Dupa 6 ani de existenta, Ghiseul.ro are 307 institutii inrolate, majoritatea primarii, 239.000 de conturi deschise, aproape 500.000 de tranzactii efectuate, in valoare totala de 157 milioane lei. Un trend ascendent mai sustinut a inceput in 2015, pentru ca din acest an volumul sa explodeze dupa inrolarea ANAF in Ghiseul.ro, in decembrie 2016.

Poti verifica AICI daca primaria din localitatea in care locuiesti este inrolata in Ghiseul.ro.

Sursa foto: Roman Dementyev_Shutterstock