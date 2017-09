Metropolitan Life anunta numirea Carminei Dragomir in functia de CEO in Romania, incepand cu 1 octombrie 2017, dupa primirea aprobarilor din partea autoritatilor. Carmina Dragomir va prelua aceasta functie de la Emilia Bunea, care a condus operatiunile Metropolitan Life din Romania in ultimii trei ani.

Carmina Dragomir se alatura Metropolitan Life Romania dupa ce a detinut cu succes pozitia de Deputy CEO & COO al MetLife Italia, in ultimii trei ani. Din noua sa functie, Carmina va raporta lui Dirk Ostjin, Regional Head MetLife, Europa Centrala si de Vest. Experienta sa in cadrul Metropolitan Life a inceput in 2003 si include pozitii de conducere anterioare, precum COO, in cadrul Metropolitan Life Romania.

"Este o reala oportunitate sa ma intorc la ceea ce consider a fi una dintre pietele cu cea mai rapida dezvoltare din regiune. Consider ca Metropolitan Life poate juca un rol esential in modelarea viitorului pietei de asigurari din Romania", a declarat Carmina Dragomir. Emilia Bunea a condus operatiunile Metropolitan Life din 2014, in functia de CEO. In timpul carierei sale la Metropolitan Life, Emilia Bunea (foto) a consolidat operatiunile companiei pe plan local si a dezvoltat o echipa puternica de profesionisti si talente.

"Sunt mandra de realizarile Metropolitan Life. In ultimii trei ani am crescut in mod semnificativ ponderea produselor de protectie, gradul de constientizare asupra brand-ului la nivel local si implicarea angajatilor atat pe plan local, cat si la nivel mondial", sustine Emilia Bunea.

Parte a MetLife, Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurari din lume, Metropolitan Life isi desfasoara activitatea de peste 18 ani in Romania. In prezent, Metropolitan Life deserveste doua milioane de clienti care beneficiaza de asigurari de viata si pensii private, avand o echipa de 170 de angajati si 500 de agenti.