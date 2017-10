Indicele de referinta pentru dobanzile la creditele in lei continua sa urce vertiginos. Luni, ROBOR la 3 luni a ajuns la 1,71% pe an, de la 1,58% pe an cu o sedinta in urma. Noua valoare a indicelul este cea mai ridicata din ultimii 3 ani.

Asadar, clientii cu credite in lei cu dobanda variabila, actualizabila trimestrial, vor avea de platit cu siguramnta rate mai mari in urmatoarele trei luni.

Bancile care actualizeaza dobanzile in functie de valoarea ROBOR din prima zi a intervalului, vor lua in calcul media publicata luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR), respectiv 1,71% pe an, aproape dubla fata de cea din trimestrul trecut, respectiv 0,87% pe an.

In cazul bancilor care actualizeaza dobanzile in functie de valoarea ROBOR din ultima zi a trimestrului, pentru urmatoarele trei luni, se va avea in vedere indicele de vineri, 20 septembrie, de 1,58%, de asemenea in crestere semnificativa de la 0,86% pe an, referinta trimestrului trecut.

Clientii care au credite cu dobanda variabila si actualizarea la sase luni sau un an scapa deocamdata de majorarea ratei insa, dupa cu spun economistii, indicele de referinta se afla pe un trend de crestere. In consecinta, la finalul anului, cel mai probabil si acestia din urma se vor confrunta cu rate mai mari la credite.

Indicele ROBOR la trei luni creste spectaculos de cinci sedinte consecutive, cu mai mult de 10 puncte de baza de la o zi la alta.

Cei mai afectati clienti de aceasta evolutie vor fi cei cu credite ipotecare, inclusiv Prima Casa, avand in vedere sumele mai mari si perioadele mai lungi de rambursare.

Sursa foto: Lucian Milasan_Shutterstock