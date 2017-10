Un numar de 500 de antreprenori se afla in proces de accesare a unui credit de prefinantare oferit de catre BCR pentru programul Start-Up Nation, dintre care in jur de 200 de credite au fost deja aprobate. Printre cei aprobati, in jur de 100 au nevoie de obtinerea garantiei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), a declarat Lucian Matu, Director Executiv al Directiei Segmente si Produse Micro din cadrul BCR, in cadrul unei conferinte de presa organizata cu ocazia lansarii ghidului Start-Up Nation.

Antreprenorii care opteaza pentru obtinerea unui credit de prefinantare in cadrul proiectului de la Start-Up Nation il pot accesa de la cele trei banci partenere in program ( BCR, BT si CEC Bank). Oferta celor de la BCR are o dobanda fixa de 3,50% pe an si comisioane de pana la 1% din valoarea contractului. Pentru o un credit de 200.000 de lei ( suma maxima care poate fi contractata), costul dobanzii va fi de 3.500 de lei, iar al comisioanelor de 2.000 de lei.

Pasi de urmat pentru accesarea creditului de prefinantare in cadrul bancii BCR sunt urmatorii:

deschiderea unui cont de dedicat pentru proiect si aplicarea pentru finantare

verificarea, de catre banca, a eligibilitatii si a gradului de risc

aprobarea creditului de catre banca

daca este cazul, obtinerea garantiei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii ( FNGCIMM)

Intocmirea de catre banca a documentatiei contractuale complete si semnarea de catre antreprenor

semnarea de catre antreprenor a actului aditional la acodrul de finantare

organizarea de antreprenor a licitatiei si intocmirea dosarului de achizitie pentru alegerea furnizorului

cu ajutorul furnizorului, antreprenorul pregateste toate documentele conform proiectului, pentru utilizarea creditului ( documente care vor fi verificate de catre banca)

depunerea, de catre antreprenor, in contul dedicat sumele aferente cheltuielilor neeligibile sau prezentarea dovezii de achitare a lor

achitarea comisioanelor aferente contractului de credit

dupa parcurgerea acestor pasii, antreprenorii vor putea beneficia de credit

In ceea ce priveste pachetul de cont curent Start-Up Nation, reprezentantul BCR a declarat ca au fost deschise in jur de 2.000 de conturi. Domeniile de activitate ale antreprenorilor care au aplicat pentru contul curent, dar si cei care au optat pentru un credit sunt destul de diverse, de la antreprenori care vor sa isi deschida o firma de la IT pana la cei care au in plan deschiderea unei cofetarii.

Peste 19.000 de dosare au fost depuse pentru a primi finantare in cadrul programului Start-up Nation prin intermediul caruia beneficiarii vor primi ajutoare nerambursabile de la stat de pana la 200.000 de lei. Bugetul alocat de catre autoritati le permite acestora sa finanteze in jur de 8.600 de planuri de afaceri.