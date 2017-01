Retailerii sunt interesati, in prezent, de a imbunatati experienta de cumparare, fiind un factor clar de diferentiere, in timp ce a doua componenta este eficienta operationala. Pretul nu prea mai conteaaza, spune Gabriel Pavel, country sales director pentru Fujitsu Romania. Ce solutii are compania pentru retailul romanesc, dar si cum evolueaza business-ul de cloud si tech in tara, afla din interviul de mai jos cu Gabriel.

Pentru primul factor, de diferentiere prin experienta cumparatorului, vorbim de interactiuni electronice cu clientul, borne inteligente, pret care se schimba in functie de obisnuintele de achizitie ale clientilor. "Acestea din urma au devenit, deja, realitate in Marea Britanie. Supermarket-urile din Romania inca experimenteaza cu preturi digitale, insa este doar o chestiune de timp pana cand vor ajunge si la noi", spune Gabriel Pavel.



Practic, interactiunea clientilor nu se rezuma doar la nivel de casieri. "Apoi, tot ce inseamna integrarea mediului online cu offline - omnichannel. Toti jucatorii merg din offline si spre online, dar se intampla si invers - din online spre offline, cel putin in zona de colectare. Nu mai exista ideea de lupta doar intre online si offline", puncteaza seful Fujitsu Romania.



In zona de customer experience, compania aduce tehnologie in zona de chioscuri, dar si de check-out automat. "Tot in zona de customer experience conteaza rapiditatea cu care se finalizeaza un proces de vanzare. Este o metrica pe care toata lumea o urmareste. Cat stau la coada? Este o coada? Cat de repede platesc? Partea de self checkout, scanarea clientului fara casier, functioneaza. Avem programe pilote incepute la Auchan - da, necesita timp, insa o solutie odata aleasa in retail, tinde sa ramana valabila mult timp", explica Gabriel Pavel.

Se discuta foarte mult in ce masura structura de supply chain functioneaza foarte bine. Gabriel Pavel ofera un exemplu savuros privind o strategie a Wal Mart pentru a economisi atunci cand livreaza...hartie igienica.



Vezi detalii in interviul video de mai jos.