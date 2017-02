Ultima saptamana a fost marcata de proteste in toata tara, iar asta s-a vazut si la capitolul telefonie mobila, retelele fiind destul de solicitate in aceste zile, conform Playtech .

Reprezentantii grupului de companii Telekom Romania au inregistrat o crestere deosebita a traficului de date mobile in zona Pietei Victoriei, avand in vedere ca s-au adunat pana la 150.000 de persoane in fata sediului Guvernului. In perioadele de varf din timpul protestelor, fluxul de date dintr-o zi obisnuita a fost depasit de pana la 15 ori.

Sursa foto: Pixabay.com