Ca piata muncii in sfera IT de la noi cunoaste o dinamica aparte nu mai este de mult o noutate, insa cel mai interesant de observat este faptul ca foarte multe joburi in IT se reinventeaza, se adapteaza cerintelor din domenii adiacente, iar backgroundul dobandit pana acum de specialistii in tehnologia informatiei, in sectoare conexe IT-ului, constituie in prezent mai mult decat un atu: e garantia succesului profesional.

Acest lucru se datoreaza in special tot tinerilor romani, din ce in ce mai bine pregatiti in domeniul IT-ului, si, ca o consecinta a acestui fapt, companiilor internationale mari care fie cauta sa angajeze experti IT de la noi, fie aleg sa investeasca in centre de lucru si sedii la noi in tara. Asa au ajuns sa se dezvolte la noi unele dintre cele mai mari hub-uri de IT din Europa, avand in target cresterea numarului de angajati de la an la an.

Piata muncii in IT - tot mai variata si inovatoare

Astfel, industria IT din Romania este cea care functioneaza, de fapt, cel mai bine in Romania. Daca pana nu demult un job in IT era unul de programare, la modul general si de baza, in prezent se pot numara pozitii relativ noi si inedite si in aceasta sfera a tehnologiei, inclusiv pe piata din Romania. De exemplu, arhitect de sisteme/aplicatii, analist IT de business, IT project manager, software developper sunt cativa dintre cei mai cautati specialisti in domeniu, acum si la noi, nu doar in afara tarii.

IT-istii nostri raspund celor mai numeroase si variate cerinte venite din partea unor companii angajatoare de top. Iar astfel de solicitari, pe o piata IT deja prospera, vizeaza mai curand categoria expertilor, dornici de experienta profesionala in IT pe termen lung, si mai putin pe cea a juniorilor. In plus, dinamica joburilor in IT este din ce in ce mai provocatoare, avand in vedere ca tehnologia informatiei este aproape omniprezenta in fiecare sector al vietii cotidiene.

Deja evolutia din prezent privind inlocuirea mainii de lucru si a efortului uman prin tehnologie a luat amploare. Computerizarea tot mai multor baze de date din aproape toate domeniile (medicina, fiscalitate, finante-banci s.a.m.d.) necesita asadar tehnologii foarte bine dezvoltate si experti specializati in criptari si securizari de date, dar si cu anumite cunostinte din ariile in care astfel de tehnologii ajung implementate. De exemplu, se constata o dominatie pe piata muncii din IT in domenii dependente de tehnologii precum cel bancar si telecomunicatii, unde se incadreaza si joburile in IT cel mai bine platite.

Ce caracteristici trebuie sa aiba un candidat la un job de senior in IT

Profesia de IT-ist nu este deloc usoara - de aici, in primul rand, salariile foarte bune. Pe de alta parte, un specialist in IT aduce chiar de pana la zece ori mai multi bani in companie, dat fiind faptul ca ofera unele dintre cele mai dorite si necesare produse si servicii. Si, cum e de asteptat, in firmele mici, exista deficit de personal in aceasta zona, iar angajatii in IT devin suprasolicitati si nu au cum sa performeze conform asteptarilor. O persoana specializata in acest domeniu are nevoie de un mediu incurajator, care sa-l ajute sa evolueze in primul rand profesional, pentru a putea face fata cat mai multor provocari viitoare. Mai ales cand zona de HR in IT este din ce in ce mai ofertanta si foarte multe companii mari din afara si-au creat la noi in tara sedii si chiar hub-uri de IT cu renume si greutate internationala.

Desi aparent greu de crezut, un IT-ist trebuie sa dispuna de foarte multa creativitate si flexibilitate in idei. E necesar sa se dezvolte spre perfectionare constant, iar o pozitie de top in acest sens creeaza intotdeauna cadrul si oportunitatile adecvate. Pentru un om de IT dintr-o companie internationala, engleza, ca limba straina, este o cerinta by default, considerata aproape ca o a doua limba materna. Iar o a doua limba straina (franceza, germana) se impune ca necesara pentru o pozitie de senior. In Hub-urile de IT, unde vanatoarea de creiere in IT se da pentru seniori, majoritatea din cerintele angajatorilor vizeaza cunostinte specifice dobandite in servicii ca software development with Java, C#, Cobol, iSeries, RDJ, PeopleSoft technologies, IT Systems Administration, IT Application Support, QA functional and automation, Functional expertise, IT Business analysis, IT Project management, IT PMO, DevOps. Pe langa acestea, fac diferenta majora cunostinte si experienta dobandite in alte domenii conexe, dependente de tehnologii si softuri ce se cer deja obligatoriu implementate.

De exemplu, in vederea transformarii si inovarii, prin propunerea inclusiv de servicii IT avansate, oferta de locuri de munca pentru departamentul de IT din cadrul unuia dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiar-bancare cu sediul si in Romania si cu echipa centrala in Paris, pune accentul in special pe pozitii de senior. Pe langa cunostinte de computere si cibernetica, dobandite in cadrul unei facultati de profil sau in cadrul unui job in domeniu, solicitarile in acest sens vizeaza cunostinte avansate de C#, Cobol, iSeries, MVC, Entity Framework Model first/Database first Migration, Unit Testing, jQuery, Bootstrap, CSS, SQL Server Database, JavaSE 8, Spring core, Spring Boot or Spring Cloud, principii de baze de date NoSQL (Cassandra, Elasticsearch), management de proiecte IT, arhitectura tehnica (3-tiers, Web, Citrix and standard OS: Windows, Linux), SGBD (SQL Server, Oracle, Transact SQL) s.a.

Care sunt joburile momentului in IT?

Pentru un om de IT care si-a dezvoltat deja abilitatile enumerate mai sus, sau un tanar specializat in tehnologia informatiei, aspirant la o evolutie profesionala cat mai rapida si intr-un subdomeniu nisat, cum e, de pilda, cel financiar-bancar, orizonturile sunt mai deschise ca oricand.

Pe langa oportunitatea de a bifa un cadru de lucru propice acumularii de experienta, intr-un departament specializat intr-unul din subdomeniile IT preferate, un Hub IT renumit la nivel international vine cel mai adesea cu o oferta de pozitii cheie tentante care creeaza posibilitati de inovare si de desfasurare a creativitatii specifice unui IT-ist. In prezent, un specialist IT isi poata lasa semnatura pe proiecte importante de pe pozitii ca: C# Developer for Atlas, inginer QA, Java Developer - Pre Trade Transparency Gateway Application, Technical Support Level 2, JAVA Developer (inclusiv pentru diverse aplicatii), Senior IT Technical Analyst, Business Intelligence Developer, COBOL Developer, AS400/RPG Developer, Applications Security Analyst. Toate aceste joburi sunt disponibile in Bucuresti, iar cunostintele extra de limba franceza, nivel mediu spre avansat, constituie un avantaj in plus.

Viitorul este al tehnologiei informatiei, iar oamenii viitorului sunt specialistii IT de astazi, in formare in companii care le ofera oportunitati si situatii de dezvoltare a experientei si a unor abilitati inclusiv adiacente domeniului lor de activitate. Oamenii de IT sunt pe punctul de a deveni marii lideri pe piata muncii, in societatea actuala, bazata pe consumerism si continua inovare, intrucat insusi acest sector ofertant si dinamic este cel care implica o evolutie profesionala rapida, fara a lua in calcul subdomeniile aflate in stransa legatura cu tehnologia.