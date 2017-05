Bogdan Tudor, CEO al companiei de solutii de securitate si outsourcing Startech Team (ex Class IT – n.r.) este foarte plastic in vorbire si, fara multe ocolisuri, spune ce ar imbunatati – atat la nivel de piata, cat si educational. “Imi doresc sa conlucram mai mult, sa crestem piata impreuna, nu doar sa concuram! Multi se bucura cand “agata” un client, oferindu-le un pret la jumatate. Clientii nu sunt insa constienti ca pierd, automat, si din calitatea serviciilor oferite”, spune, pasional, Bogdan.

Asa cum operatorii telecom uneori isi impart retelele, asa ar trebui si companiile din IT sa conlucreze. “Uite, eu pot sa ofer o solutie mai buna pe un anumit segment, in timp ce tu, concurentul meu, pe alt segment. De ce sa nu facem un client fericit, ajutandu-l impreuna?”, se intreaba, retoric, Bogdan.

Mai mult, Startech Team are o academie care pregateste tineri studenti, absolventi de liceu de informatica sau profil similar, timp de trei luni, oferindu-le certificarile necesare pentru a lucra, mai apoi, in zona de IT. “Anul trecut am pregatit 150 de tineri, anul acesta crestem la peste 300. Ne-ar placea sa mai cooptam companii din piata, de IT, sa ne unim fortele pentru un scop comun”, puncteaza Bogdan.

Acestea, in conditiile in care deficitul de forta de munca in IT este de 60.000 de oameni, in Romania.

Anul trecut, compania a intrat puternic si pe zona de solutii IT, acest lucru aducand companiei autohtone o crestere a cifrei de afaceri de 48%, pana la 4,2 milioane de euro.

Ce opinii are Bogdan Tudor in ceea ce priveste politica dar si ce ar modifica la nivel educational, afla din emisiunea realizata cu CEO-ul companiei Startech Team.