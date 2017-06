Programul va include cursuri specializate in domenii precum Java, Software Development Life Cycle, Agile si ITIL, precum si practica efectiva. Participantii vor face parte din echipele DB Global Technology si vor fi implicati in proiectele in desfasurare in cadrul centrului.

Programul incepe pe 17 iulie si se desfasoara pe o perioada de doua luni si jumatate, iar toti participantii vor fi remunerati in acest interval.

DB Tech School va selecta aproximativ 25 de participanti din randul studentilor aflati in ultimul an de studiu, al persoanelor care detin o diploma de licenta sau masterat, precum si al celor care au absolvit o facultate acreditata cu specializare in informatica sau inginerie software. In functie de rezultatele obtinute in cadrul DB Tech School, absolventii vor avea oportunitatea de a se alatura echipei DB Global Technology.

DB Global Technology dezvolta solutii software pentru operatiunile globale ale Deutsche Bank si reprezinta o platforma pentru ingineri software cu nivel inalt de pregatire, fiind operational din ianuarie 2014.