Telefonul modern asa cum il stii aniverseaza anul acesta 10 ani. Nici nu mai stiu ce era la moda in 2007, dar stiu ca terminam liceul si aveam un BenQ Siemens ca telefon pe care nu puteam avea jocuri, iar camera foto era cel mult mediocra. Nokia era ceea ce-mi trebuia, credeam atunci, dar doi ani mai tarziu am descoperit smartphone-ul si alti trei ani mai tarziu am inceput sa scriu despre ce-i nou si ce mai fac producatorii. Acum, unul dintre ei vrea sa dea lumea nitel peste cap.

Sursa foto: Playtech.ro