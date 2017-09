Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, a anuntat, in parteneriat cu Universitatea din Bucuresti, lansarea unui program de masterat in securitate cibernetica, incepand cu anul universitar 2017-2018.

Programul de masterat Securitate si logica aplicata al Facultatii de Matematica-Informatica isi propune sa ajute studentii sa isi dezvolte abilitati practice in domeniul securizarii informatiei si abilitati avansate de gandire critica in domeniu. Printre disciplinele studiate se numara: securitatea spatiului cibernetic, sisteme de operare, inginerie inversa si tehnici de securizare a codului, machine learning si criptografie avansata.

Masterul de Securitate si logica aplicata cumuleaza atributele unui program stiintific, de cercetare, cu cele ale unui master profesional. Durata programului care poate fi urmat la zi este de patru semestre.

In momentul actual, organizatiile din intreaga lume se confrunta cu absenta specialistilor necesari pentru a administra infrastructuri IT in conditii de siguranta, capabili sa remedieze vulnerabilitatile si sa contracareze amenintarile de securitate. Combinarea securitatii cu elemente de logica matematica si informatica teoretica vizeaza formarea unor specialisti cu competente variate care sa poata infrunta usor provocarile aparute in cele mai variate paradigme practice, indiferent de platforma folosita, limbajul de programare sau de resursele hardware.

Bitdefender a sustinut conceperea programului de masterat si va contribui si la implementarea acestuia.

„Obtinerea unei diplome de master in securitate informationala ofera studentilor un avantaj competitiv in aceasta industrie. Parteneriatele public-private intre universitati si companii ajuta studentii sa devina mult mai bine pregatiti si sa se integreze rapid in piata muncii. Bucurestiul este unul dintre orasele de importanta fundamentala pentru companie si contribuie decisiv la produsele si tehnologiile romanesti folosite de 500 de milioane de utilizatori de pe toate continentele”, spune Carmen Buruiana, Enterprise HR Manager la Bitdefender.

Jumatate dintre cei peste 1.300 de angajati lucreaza in cercetare si dezvoltare in cele patru centre R&D din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.

De-a lungul timpului, Bitdefender a contribuit la dezvoltarea unor programe de studii similare la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca si la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. La Cluj-Napoca, peste 60% din materii sunt sustinute de angajati, iar 13 doctoranzi si 15 masteranzi sunt implicati in pregatirea studentilor, unde predau cursuri si laboratoare in facultatile clujene. La Iasi, noua doctoranzi lucreaza in echipele tehnice, iar manageri si oameni cheie predau materii precum securitatea sistemelor de operare si sisteme periculoase, retele neuronale si reverse engineering.

Inscrierile au loc in perioada 14-18 septembrie, iar examenul consta in analiza rezultatelor obtinute de candidat pe parcursul programului de licenta absolvit si un interviu sustinut pe marginea lucrarii de licenta.