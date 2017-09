Astfel, CMTI, al carui domeniu ar trebui sa fie IT-ul, primeste mai multi bani pentru achizitii de…masini, decat de computere. Pe 6 automobile, Primaria Bucuresti cheltuieste din bani publici aproape 400.000 de lei (circa 87.000 de euro), in timp ce pe laptop-uri si statii de lucru sunt alocate doar circa 40.000 de euro, mai putin decat jumatate din suma. De notat si faptul ca trei dintre laptop-urile achizitionate sunt Mac Book-uri, evaluate la circa 9.000 de lei/bucata.

De notat este insa si faptul ca “Osciloscopul Digital” are pretul umflat de cel putin 10-12 ori, la un pret afisat de Primarie de 22.500 de lei, fara TVA.

Mai mult, legea achizitiilor publice specifica faptul ca este interzis sa nominalizezi branduri atunci cand cumperi produse, insa Primaria Bucuresti, desi achizitioneaza aceste produse din bani ai populatiei, au incalcat legea specificand clar ce branduri urmeaza sa cumpere.

Un alt semn de intrebare se ridica atunci cand vine vorba de Daciile Duster, 4x4 – in mod normal, o companie de IT nu are nevoie de astfel de masini.

Gabriela Firea a infiintat recent 20 de firme "satelit" ale Primariei Bucuresti, carora recent le-a marit bugetul pana la 420 de milioane de lei, in schimb luand bani de la infrastructura, educatie sau sanatate. De asemenea, Firea considera necesar cresterea bugetului la constructia de statui, biserici.

Dupa toate aceste achizitii, entitatea nou infiintata estimeaza un profit brut de sub 9.500 de lei.