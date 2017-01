Forumul Economic mondial a publicat in cadrul unui raport, un top al unui numar de 109 tari cu cea mai buna calitate a vietii, bazandu-se pe mai multi indicatori ce tin de cresterea dezvoltarii incluzive, ce duce la cresterea calitatii vietii. In cadrul raportului se vorbeste si despre economiile in curs de dezvoltare, Romania aflandu-se pe pozitia a 5-a.

Principalii indicatori la care se raporteaza Forumul Economic Mondial in elaborarea acestui top tin de cresterea PIB, participarea si productivitatea fortei de munca, speranta de viata sanatoasa, venitul mediu pe gospodarie si nivelul saraciei din statul respectiv. Raportul mai ia in calcul si datoria publica, rata de dependenta demografica sau nivelul emisiilor de carbon, conform businessinsider.com.

Din cele 109 tari analizate, 30 dintre acestea sunt considerate economii avansate, Statele Unite ale Americii fiind pe locul 21 si Regatul Marii Britanii pe locul 23. In cadrul raportului, exista si o rubrica dedicata economiilor in curs de dezvoltare, in care Romania ocupa locul 5, dupa tari precum Lituania, Azerbaijan, Ungaria si Polonia. Iar in ceea ce priveste evolutia raportata la o perioada de 6 ani, Romania ocupa locul al 6-lea.

Sursa: Raport Forumul Economic Mondial

In ceea ce priveste economiile avansate, topul urmator prezinta tarile cu cea mai buna calitate a vietii:

9. Noua Zeelanda

Noua Zeelanda este tara unde sistemul educational si usurinta de a face un business sunt principalele atuuri ale acestei natiuni care a inregistrat un scor mic in ceea ce priveste productivitatea si ocuparea fortei de munca

8. Australia

Australia a inregistrat unele dintre cele mai mari scoruri in ceea ce priveste investitiile in economia reala, antreprenoriat, a sistemului de educatie si a sistemului de sanatate.

7. Olanda

Olanda detine unul dintre cele mai dezvoltate sisteme educationale. Tara exceleaza in ceea ce priveste si infrastructura si sistemul de sanatate. Investitia in economia reala este o categorie la care intampina probleme.

6. Suedia

Suedia exceleaza in ceea ce priveste serviciile de baza si infrastructura, dar si la nivelul mediului de business si al chiriilor. Este cunoscuta de asemenea si pentru nivelul salarial.

5. Danemarca

Danemarca exceleaza in ceea ce priveste majoritatea indicilor, intampinand probleme doar la nivelul investitiilor ce tin de economia reala.

4. Islanda

Islanda are un scor bun in ceea ce priveste majoritatea indicilor, mai putin in ceea ce priveste incluziunea sistemului financiar.

3. Elvetia

Elvetia are un scor bun in ceea ce priveste toti indicii, in special in ceea ce priveste productivitatea angajatilor.

2. Luxemburg

Luxemburg se remarca prin sistemul de sanatate si prin cel educational. Tara sta bine si in ceea ce priveste pretul chiriilor dar si nivelului mediului de business

1. Norvegia

Norvegia este cea mai incluziva tara din lume, in ciuda cresterii economice de doar 0,5%, cetatenii acestei tari au vazut o crestere a standartelor de viata cu 10,6% in perioada 2008-2013.

Sursa foto: Vintage Tone / Shutterstock.com