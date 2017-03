Angela Merkel urmeaza sa efectueze pe 14 martie, o vizita la Washington, unde va fi primita de Donald Trump, prima lor intalnire in contextul unor dezacorduri in domeniul comercial, interdictiilor in domeniul imigratiei impuse de presedintele american si declaratiile sale despre presa, relateaza Reuters.

Un oficial american a anuntat ca vizita are loc inaintea unei reuniuni in Germania a ministrilor Finantelor din Grupul Celor 20 (G20) cel mai industrializate tari si va ajuta la pregatirea vizitei lui Trump in Germania, in iulie, la un summit al liderilor statelor membre G20, potrivit News.ro. Noul presedinte republican si Angela Merkel au emis o declaratie comuna in urma unei convorbiri telefonice, in ianuarie, in care subliniau importanta NATO si se angajau sa coopereze mai indeaproape in lupta impotriva terorismului.

Cateva zile mai tarziu, Angela Merkel critica dur interdictii temporare de calatorie impuse cetatenilor din sapte tari musulmane. Ea a subliniat, in mai multe randuri, importanta presei libere, atunci cand a fost intrebata ce parere are despre declaratiile negative ale lui Trump despre presa. Angela Merkel a avut o relatie apropiata cu predecesorul lui Trump, democratul Barack Obama.

Pe agenda intalnirii lui Donald Trump cu Angela Merkel urmeaza sa se afle o gama larga de probleme, inclusiv economia mondiala, comertul, lupta impotriva Statului Islamic, NATO si relatiile cu Rusia si China. ”O asemenea planificare este in curs”, a declarat o sursa guvernamentala germana, citata de Le Figaro. ”Nu dezmintim acest lucru”, a declarat la randul sau un purtator de cuvant al cancelarului, Steffen Seibert, potrivit ziarului francez.

Sursa foto: 360b / Shutterstock