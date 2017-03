”Parisul este un oras de exceptie prin importanta populatiei sale, prin frumusetea patrimoniului sau, prin diversitatea siturilor sale, prin stralucirea sa internationala”, a subliniat seful statului francez cu ocazia unei ceremonii la Paris, potrivit News.ro. ”Franta este mandra sa primeasca lumea la Paris, lumea care continua sa vina, fidela istoriei Parisului, culturii de la Paris”, a insistat el, la intrarea in Primaria Parisului.

”Lumea iubeste Parisul, nimeni nu o poate descuraja sa vina aici si nimic nu va putea sa opreasca aceasta vointa a lumii de a fi prezenta la Paris”, a continuat Francois Hollande. La sfarsitul lui februarie, presedintele american aprecia ca ”Parisul nu mai este Paris”, citand una dintre cunostintele sale, un anumit Jim, care nu ar mai pune piciorul in capitala franceza, intr-o pledoarie in favoarea politicii sale cu privire la imigratie in care dadea Franta, Suedia si Europa, in general, drept contraexemple.

Intr-o vizita la Disneyland Paris, a doua zi, presedintele francez i-a propus deja sa-i ofere un bilet in parcul de atractii lui Donald Trump, insa fara sa-i spuna numele, pentru a ”intelege ce este Franta”.