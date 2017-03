O suta zece persoane au murit din cauza foametei, vineri si sambata, in sudul Somaliei, a anuntat sambata premierul somalez, in contextul in care regiunea se confrunta cu o penurie generalizata de alimente, relateaza Reuters.

Fondul International ONU pentru Urgente ale Copiilor (UNICEF) avertiza in februarie ca, din cauza secetei din Somalia, 270.000 de copii ar putea fi afectati anul acesta de malnutritie acuta severa, potrivit News.ro. ”Este o situatie dificla pentru pastori si animale. Unele persoane au fost afectate de foamete si diaree in acelasi timp. In ultimele 48 de ore, 110 persoane au murit din cauza foametei si diareei in regiunea Golfului”, a anuntat intr-un comunicat biroul premierului Hassan Ali Khaire.

”Guvernul somalez va face tot ceea ce-i va sta in putinta si ii indemnam pe somalezi, orinde s-ar afla, sa-i ajute si sa-i salveze pe somalezii aflati pe moarte”, a declarat premierul, citat intr-un comunicat, emis in urma unei reuniuni a Comitetului de reactie in caz de foamete.

Aproximativ 260.000 de persoane au murit de foame in 2011, in Somalia. Aceasta tara situata in estul Cornului Africii continua sa fie afectata de probleme in domeniul securitatii. Capitala Mogadishu si alte regiuni controlate de Guvernul federal sunt atacate cu regularitate de gruparea islamista terorista al-Shabaab (Tineri), afiliata Al-Qaida.

