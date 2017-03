Camera superioara a Parlamentului german (Bundesrat) a respins un proiect de lege in care Algeria, Tunisia si Marocul erau catalogate drept tari de origine sigure, impiedicand astfel planul Guvernului de a accelera expulzarea solicitantilor de azil din aceste tari, relateaza DPA.

Proiectul mai avea nevoie de 35 de voturi pentru a obtine majoritatea voturilor in Bundesrat, din care fac parte delgati ai celor 16 landuri. Impotriva proiectului Guvernului de mare coalitie (stanga-dreapta) au votat landuri in care detin controlul Verzii si Die Linke (extrema stanga), scrie News.ro.

In urma respingerii textului, Comisia de Mediere poate incerca sa mijloceasca un compromis intre cele doua Camere ale Parlamentului. Ministrul de Interne Thomas de Maiziere a deplans decizia, pe care a catalogat-o drept un efort calculat al unor landuri impotriva Executivului.

Cancelarul Angela Merkel, supusa unor presiuni sa reduca migratia inaintea alegerilor nationale din septembrie, a incercat sa stabileasca relatii mai apropiate cu tari din Africa de Nord, carora le-a oferit ajutoare in schimbul cooperarii in vederea repatrierii solicitantilor de azil ale caror solicitari au fost respinse. Insa politicieni de stanga s-au declarat ingrijorati de faptul ca Algeria Tunisia si Marocul pot fi considerate state ”sigure” si au citat ca exemplu persecutarea homosexualilor in aceste tari.

Sursa foto: Janossy Gergely / Shutterstock.com