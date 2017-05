O parte dintre membrii retelei teroriste din care facea parte Salman Abedi, autorul atacului sinucigas de la Manchester, ar putea fi inca in libertate, a declarat duminica ministrul britanic de Interne Amber Rudd, citat de Reuters.

Intrebata intr-un interviu acordat BBC daca o parte dintre membrii gruparii sunt inca in libertate, Amber Rudd a raspuns: “Potentia. Este o operatiune in curs. Sunt 11 oameni in arest, operatiunea decurge inca la viteza maxima, dintr-un punct de vedere”, potrivit News.ro. Politia a anuntat anterior ca a arestat o mare parte dintre membrii retelei.

Sambata, premierul Theresa May a declarat ca evolutia anchetei le-a permis expertilor in informatii sa scada nivelul de alerta terorista de la cel mai inalt, “critic”, ce insemna ca un atac este iminent, la “sever”, ce inseamna ca un atac este foarte probabil.

Politia a publicat o fotografie cu Abedi, un britanic de 22 de ani nascut din parinti libieni, facuta luni seara, inainte sa se arunce in aer. Fortele de ordine cred ca tanarul a asamblat bomba intr-un apartament din centrul orasului. Oficiali britanici au confirmat ca suspectul s-a intors recent din Libia si au cerut informatii despre ce a facut acesta in ultimele zile dinainte de atac.

Abedi le era cunoscut serviciilor de securitate britanice inainte de atac, a afirmat Guvernul, insa Russ a refuzat sa comenteze cum exact. Presa a scris ca persoane apropiate tanarului au alertat autoritatile in legatura cu radicalizarea sa incepand din urma cu cinci ani. “Serviciile de informatii inca strang date despre el, dar nu m-as grabi sa sar la concluzii, cum pareti ca faceti dumneavoastra, ca au ratat cumva ceva”, a insistat Amber Rudd.