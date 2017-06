Daca in Romania exista tot mai multe voci care critica frenezia ajutoarelor sociale pe care Statul le acorda multor persoane, capabile insa sa desfasoare activitati pe piata fortei de munca, dar fara urma de interes pentru asa ceva, in alte tari, considerate mai "avansate" decat Romania din multe puncte de vedere, conceptul socialist de venit universal de baza acordat populatiei prinde tot mai mult contur. Mai mult, acesta este vazut, in general, drept "inovatie" sociala si dovada de "gandire in perspectiva" de catre presa mainstream din occident.

Hawaii este cel mai recent stat care a intrat in aceasta hora a venitului universal de baza (Universal Basic Income - UBI). Pe 15 iunie, reprezentantii autoritatilor locale au trecut o noua lege cu doua prevederi majore: prima dispune ca toate familiile din statul Hawaii au dreptul la securitate financiara de baza, iar a doua vizeaza infiintarea unor noi birouri de analiza a situatiei economice si de stabilire a venitul universal de baza acordat, partial sau integral, pentru fiecare familie. Asadar, mai multa redistribuire a veniturilor si un aparat birocratic mai mare.

In cadrul noului program referitor la furnizarea unui venit universal de baza, fiecarui cetatean ii va fi acordat un venit fix care nu depinde de standardul si stilul sau de viata. In principiu, sustinatorii acestui concept politic socialist sustin ca beneficiile unui astfel de program au devenit mai atragatoare in lumina progreselor tehnologice recente, in special a adoptarii de sisteme automate care ar putea duce la un somaj larg raspandit.

Sunt si voci din industria tehnologiei care ofera previziuni "nefaste" le automatizarii in ceea ce priveste somajul, precum fondatorul Tesla si SpaceX, Elon Musk. In opinia sa, "robotii vor lua slujbele oamenilor, iar guvernele vor fi nevoite sa plateasca un salariu universal". Nu mentioneaza insa nimic despre perioada de timp in care se va intampla acest lucru. Dar opinia sa, ca si multe altele, alimenteaza acest delir al venitului universal de baza. Elon Musk stie cel mai bine cum este sa te "intretina" Statul. LA Times a scris recent ca "imperiul" sau a fost sustinut prin subsidii guvernamentale de pana la 5 miliarde de dolari.

Ideea venitului universal de baza a prins, de asemenea, foarte bine la tanara generatie din occident, cu priza tot mai mare la politicile de stanga si studii sociale, pe teme utopice, precum a egalitatii indivizilor intr-o societate. Sustinatorii UBI subliniaza, de asemenea, modul in care acesta ar aduce o imbunatatire a programelor de asistenta sociala existente si ar ameliora diferentele de venit dintre femei si barbati, de exemplu.

Venitul universal de baza incurajeaza insa starea obisnuita a asistatilor sociali de la noi si din occident, care se masoara dupa doua axe: mediocritatea aroganta si comoditatea agresiva. Este destul sa priviti statisticile cu privire la prezenta la vot la alegerile recente din Franta: o pondere de 30% dintre tineri (18-24 ani) l-au votat pe comunistul delirant Melenchon, fata de care Marine le Pen e un personaj rezonabil. In contrapartida, Francois Fillon, reprezentantul dreptei, a fost votat de 45% dintre cei trecuti de 70 de ani.

Precum in Romania, asteptarea e "sa deie" Statul. Acesta trebuie sa faca si sa dreaga, sa rezolve, sa asigure, sa vindece, sa educe, sa ofere casa si loc de munca, sa protejeze de banci, firme si capital strain. E rezultatul a multor decenii de infantilizare politica, sub efectul paternalismului etatist.

Hawaii poate fi primul stat din Statele Unite care promulga o lege pro venitul universal de baza, dar mai multe tari din intreaga lume testeaza deja sistemul. De la 1 ianuarie 2017, Finlanda a devenit prima tara europeana in care cetatenii fara loc de munca vor primi un venit de baza universal.

Proiectul finlandez, creat de agentia guvernamentala responsabila de asigurarile sociale finlandeze (KELA), va rula ca sistem pilot pentru 2000 de oameni fara loc de munca, alesi aleatoriu, care vor primi 560 de euro lunar. Beneficiarii vor continua sa fie platiti si in situatia in care se vor angaja dar, mai important, si daca aleg sa nu isi caute un loc de munca. Perioada de incercare a proiectului va fi de doi ani si are ca scop sa reduca nivelul mare al somajului.

Si Germania dispune de un program similar, iar Canada intentioneaza sa dea startul unuia in Insula Prince Edward si orasul Ontario, in timp ce India dezbate in prezent beneficiile venitului universal de baza. De regula, finantarea acestor programe este realizata din redistribuirea veniturilor (preponderent) sau din exploatarea unor resurse naturale de care tara respective dispune (petrol). Sustenabilitatea acestui concept are insa picioare de lut...

Sursa foto: M-SUR / Shutterstock