Mii de partizani ai opozantului Aleksei Navalnii, in prezent in detentie, manifesteaza in intreaga Rusie impotriva presedintelui Vladimir Putin, sambata, ziua in care liderul de la Kremlin implineste 65 de ani.

Inainte de o manifestatie prevazuta in cursul serii la Sankt Petersbug, unde s-a nascut Putin, demonstratii au avut loc in circa 80 de localitati, ducand la arestarea a zeci de persoane, conform organizatiei OVD-Info, citata de Le Figaro, potrivit News.ro. La Moscova, peste o mie de persoane, in special tineri, s-au aflat in piata Puskin si artera Tverskaia, in ciuda interdictiei autoritatilor, fiind auzite...