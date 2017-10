Intr-un discurs in Comitetul Central al Partidului Muncitorilor, sustinut sambata, Kim a vorbit despre o situatia internationala complicata, scrie News.ro.

"Armele Coreei de Nord reprezinta un puternic factor de intimidare pentru pastrarea pacii si securitatii in peninsula coreeana si in nord-estul Asiei", a spus Kim Jong Un, referindu-se la "amenintarile nuclare ale imperialistilor americani", noteaza Reuters.

Recent, au aparut informatii conform carora, in jurul datei de 10 octombrie, Coreea de Nord ar intentiona sa testeze o racheta cu raza lunga de actiune, care ar putea atinge coasta de vest a SUA. Un parlamentar rus care s-a intors recent din Coreea de Nord a declarat ca Phenianul se pregateste sa testeze o racheta cu raza lunga de actiune despre care crede ca poate atinge Coasta de Vest a SUA.

Kim Jong Un a mai spus ca politica de dezvoltare in paralel a armelor nucleare si a economiei a fost foarte buna. "Economia nationala a crescut in acest an, in ciuda sanctiunilor", a spus Kim Jong Un, referindu-se la rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU date pentru a afecta programul nuclear al Phenianului.

La reuniunea Comitetului Central, sora lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a fost promovata in Biroul Politic prezidat de presedintele nord-coreean.

Presedintele SUA Donald Trump a scris, intr-o postare pe Twitter, ca presedintii americani au negociat timp de 25 de ani cu Coreea de Nord, insa fara niciun rezulat, el apreciind ca "doar un singur lucru va functiona".

"Presedintii si administratiile lor au discutat cu Coreea de Nord timp de 25 de ani, au fost incheiate acorduri si au fost platite sume mari de bani... Nu a functionat, acordurile au fost incalcate inainte ca cerneala sa se usuce, iar negociatorii americani au fost facuti sa para ridicoli. Regret, dar doar un sigur lucru va functiona!", scrie Trump pe Twitter.

