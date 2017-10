Curtea Constitutionala a constatat ca exista circumstante care justifica instituirea acestei situatii in cazul numirii lui Eugen Sturza in functia de ministru al Apararii, astfel incat decretul urmeaza sa fie semnat de catre premierul Pavel Filip sau de catre presedintele Parlamentului, Andrian Candu. Concret, Curtea Constitutionala a decis ca refuzul lui Igor Dodon de a semna decretul de numire in functia de ministru al Apararii pentru Eugen Sturza "constituie o incalcare grava a obligatiilor si a juramantului depus la investirea in functie".

"In sensul articolului 91 din Constitutie, refuzul Presedintelui de a-si executa obligatiile constitutionale constituie imposibilitate temporara de a-si exercita atributia (atributiile) in cauza si justifica instituirea interimatului functiei, care se asigura, in ordine, de Presedintele Parlamentului sau de Primul-ministru, pentru exercitarea acestei (acestor) obligatii constitutionale a Presedintelui", potrivit hotararii Curtii.

Igor Dodon a cerut, prin intermediul reprezentantului sau Maxim Lebedinschi, recuzarea judecatorilor Curtii Constitutionale la examinarea sesizarii guvernului privind declansarea interimatului functiei de presedinte al Republicii Moldova, dar demersul a fost respins.

Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, a subliniat ca declansarea procedurii de constatare a interimatului functiei de presedinte al Republicii Moldova nu suspenda mandatul lui Igor Dodon.

Sursa foto: Agerpres foto