Icoanele, puse in vanzare de ANAF Hunedoara au fost confiscate de catre jandarmi de la vanzatori ambulanti care nu aveau documente justificative sau dreptul de a comercializa astfel de produse, iar ulterior, dupa ce a expirat perioada in care se putea face contestatie, au fost predate Fiscului pentru valorificare. In Hunedoara se afla mormantul parintelui Arsenie Boca, la manastirea Prislop, localitatea Silvasu de Sus.

Cele mai scumpe produse din lista ANAF sunt la pretul de 5 lei bucata. Astfel, Fiscul din Hunedoara vinde trei "Icoane mari cu chipul lui Arsenie Boca, resp 80/50 cm", patru "Tablouri ch chipul lui Arsenie Boca, marime aprox. 15/20 cm" si trei "Icoane ambalate, cu chipul lui Arsenie Boca, mici".

Daca acestea sunt cele mai scumpe produse, cele mai ieftine sunt sapte "Placute magnetice cu chipul lui Arsenie Boca, mici" la pretul de 50 de bani bucata, cinci "Tablouri cu portretul parintelui Arsenie Boca, marime 15 cm/10 cm" - 50 de bani/bucata, 11 "Cartoane cu chipul lui Arsenie Boca, marimea 9,5/6,5 cm", cinci "Tablouri cu chipul lui Arsenie Boca, marimea 15/10 cm" - 40 de bani/bucata si 64 de "Carti postale laminate cu chipul lui Arsenie Boca, marimea 9,5/6,5 cm" - 35 de bani/bucata.

ANAF are venituri in crestere cu 40% din vanzarea de bunuri in magazinele proprii

ANAF a inregistrat o crestere de 40% a veniturilor obtinute in prima jumatate a anului din vanzarea de bunuri prin intermediul retelei proprii de magazine. Cresterea a fost alimentata de intensificarea activitatii de valorificare si reorganizarea unor structuri din Ilfov si sectoarele Bucurestiului.

In primul semestru al anului, veniturile din vanzarea de bunuri in magazinele proprii s-au situat la 2,05 milioane de lei, fata de 1,47 milioane de lei in acelasi interval al anului anterior, potrivit datelor transmise de ANAF la solicitarea wall-street.ro.

Bunurile comercializate in magazinele ANAF sunt diverse si sunt obtinute, in principal, in urma actiunilor de control desfasurate de agentie.

ANAF ar putea vinde icoane cu Arsenie Boca in curand si online

ANAF lucreaza in prezent cu firma Blugento, din Cluj-Napoca, la realizarea noului magazin online al agentiei. Serviciul acesta este prestat gratuit de Blugento. Initial ANAF se gandea la o lansare a magazinului online in prima parte a lunii decembrie, insa in prezent procesul este blocat de probleme de legislatie care reglementeaza protectia consumatorilor si platile online prin card.

Planul ANAF este sa lanseze un magazin online pentru a vinde bunuri dobandite in urma confiscarilor. La inceputul lunii septembrie, Blugento, specializata in dezvoltare de solutii de comert electronic, a anuntat ca este gata sa realizeze gratuit un magazin online pentru ANAF, in urma anuntului postat de Fisc privind achizitia unui magazin online.

"Vrem sa ne facem magazin virtual, ANAF isi face magazin online. Avem o gramada de marfuri confiscate in toata tara si o deficienta majora in ce priveste comercializarea acestora, care ne creeaza probleme in stocare, in depreciere, in final in scopul nostru de a obtine bani pe acele marfuri. Au fost confiscate in contul unor datorii la buget. Nu ne descurcam prea bine cu vanzarea si atunci, pe langa faptul ca ne reorganizam si ne mai punem la punct cu spatiile de vanzare si de depozitare si cu procedurile noastre interne", a declarat la inceputul lunii octombrie presedintele ANAF, Dragos Doros, la conferinta Banking 2.0, organizata de wall-street.ro.

Cateva informatii despre Arsenie Boca

Arsenie Boca s-a nascut in septembrie 1910 si a murit in noiembrie 1989. Parintele Arsenie Boca a fost staret la Manastirea Brancoveanu de la Sambata de Sus si apoi la Manastirea Prislop, unde atragea mii de credinciosi. Pentru acest motiv a fost hartuit de Securitate, inchis la Securitatea din Brasov, dus la Canal, inchis la Jilava, Bucuresti, Timisoara si la Oradea.

Mormantul lui Arsenie Boca de la Manastirea Prislop este o atractie pentru pelerini, aproape de 1 milion pe an, acestia reprezentand o sursa importanta de venituri pentru Biserica Ortodoxa Romana, dar si pentru diverse alte persoane, precum comercianti ambulanti.

Biserica Ortodoxa Romana a constituit o comisie pentru canonizarea parintelui Arsenie Boca, prima sedinta a acesteia fiind in luna aprilie, la Deva. Biserica Ortodoxa nu se opune canonizarii, insa afirma trebuie parcursi o serie de pasi, conform procedurilor.

