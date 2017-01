Tribunalul Prahova a decis, la finalul anului trecut, ca fosta judecatoare Elena Roventa, pe care a mituit-o omul de afaceri Dan Adamescu, poate fi eliberata conditionat dupa ce a executat o treime din pedeapsa, avand in vedere ca are 65 de ani, este pensionara si a participat la programe de reeducare, fiind recompensata de doua ori.

Din motivarea deciziei de liberare rezulta ca aparatorii fostei judecatoare au aratat in fata instantei ca, la 65 de ani, Roventa are o sanatate precara si a facut eforturi pentru a participa la cat mai multe programe de reeducare, potrivit News.ro.

"In acest moment, asa cum reiese din dosarul medical, are o stare de sanatate precara, a facut eforturi pentru a participa la cat mai multe programe de reeducare si activitati in cadrul penitenciarului, avand numai calificative foarte bune. Asa cum rezulta din procesul verbal al Comisiei, nu a fost sanctionata niciodata, a desfasurat numeroase activitati educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta sociala, de instruire scolara si formare profesionala, fiind recompensata de doua ori”, se arata in documentul instantei.

Dupa calculele judecatorilor, fosta lor colega a executat 551 de zile de arest preventiv si inchisoare din pedeapsa de patru ani si sase luni primita pentru luare de mita in 2015. "Din caracterizarea aflata la dosarul cauzei rezulta ca persoana condamnata nu a fost sanctionata disciplinar si a participat la programe educationale conform celor recomandate in Planul Individualizat de Evaluare si Interventie Educativa si Terapeutica”, se mai arata in motivare.

Dupa analiza acestor date, Tribunalul Prahova a considerat ca in cauza au fost indeplinite toate conditiile prevazute de lege pentru ca Elena Roventa sa poata fi liberata conditionat, "atat prin executarea fractiei prevazuta de lege, cat si prin existenta unor dovezi temeinice de indreptare de care aceasta a dat dovada pe parcursul executarii pedepsei”, se mai arata in documentul instantei.

In noiembrie 2016, Judecatoria Ploiesti a respins cererea fostei judecatoare de a fi liberata conditionat din Penitenciarul Targsor si a stabilit ca ea sa revina cu o noua solicitare peste sase luni. Tribunalul Prahova a desfiintat, insa, decizia si pe 19 decembrie 2016 a decis punerea in libertate pentru Elena Roventa.

Potrivit DNA, fosta judecatoare de la Tribunalul Bucuresti a primit, in cursul lunii decembrie 2013, de la Dan Adamescu si de la o alta persoana, prin intermediul inculpatei Monica Angela Borza, suma de 23.000 lei (echivalentul a 5.000 euro), pentru a pronunta, in doua dosare, hotarari favorabile societatilor coordonate omului de afaceri.

Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat definitiv, in mai 2016, pe omul de afaceri Dan Adamescu la patru ani si patru luni de inchisoare cu executare, in acest dosar de coruptie. Omul de afaceri Iosif Armas, fost deputat PSD, a fost si el condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare.

Mircea Moldovan, unul dintre judecatorii mituiti de omul de afaceri Dan Adamescu, a primit pedeapsa cea mai grea din dosar, respectiv 12 ani si doua luni inchisoare. Alti trei fosti judecatori de la Tribunalul Bucuresti au primit pedepse cu executare: Ion Stanciu - trei ani si patru luni de inchisoare; Elena Roventa - patru ani si sase luni de inchisoare; Ciprian Sorin Viziru - patru ani si sase luni de inchisoare.

Omul de afaceri Dan Adamescu a murit pe 24 ianuarie, la 68 de ani. El era internat, sub paza, intr-un spital privat. Dan Adamescu detinea mai multe afaceri, printre care Astra Asigurari si Medien Holding, trustul care include ziarul Romania Libera. De asemenea, era proprietarul hotelului Intercontinental din Bucuresti.