"Vom veni in fata Guvernului cu niste acte coerente care sa raspunda consultarii publice", a spus Iordache, intrebat despre solicitarea adresata Guvernului de catre presedintele Iohannis, de a abandona demersurile privind gratierea si modificarea Codurilor penale, conform News.ro.

Florin Iordache a facut aceste declaratii la finalul consultarii publice organizate luni de Ministerul Justitiei, care s-a incheiat dupa mai bine de patru ore. "Guvernul nu poate sa treaca peste vointa cetatenilor, care este suverana. Vocea oamenilor nu mai poate fi ignorata! O democratie solida este una in care majoritatile nu abuzeaza de drepturile lor doar pentru ca detin, vremelnic, puterea. Solicit Guvernului sa abandoneze demersurile privind gratierea si modificarea Codurilor penale. Romania are doar de pierdut din prelungirea acestei situatii care a scos zeci de mii de romani in strada", se arata intr-un mesaj al presedintelui Klaus Iohannis, postat pe Facebook.

Ministerul Justitiei a organizat, luni, o dezbatere publica privind proiectele de ordonanta de urgenta care vizeaza gratierea si modificarea codurilor penale, la o zi dupa ce peste 40.000 de oameni au manifestat in Bucuresti impotriva celor doua proiecte. Manifestatii la care au participat, in total, peste 30.000 de oameni au avut loc, duminica, si in Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov, Iasi, Timisoara, dar si in diaspora. O alta demonstratie a fost anuntata, pe Facebook, pentru luni dimineata, in fata Ministerului Justitiei.

Sursa foto: Agerpres Foto