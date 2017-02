Casa de avocatura Zamfirescu Racoti & Partners (ZRP) a obtinut la Inalta Curte de Casatie si Justitie deblocarea cauzelor privitoare la creditele in franci elvetieni (CHF), dupa ce, de mai bine de un an, instantele de drept comun dispusesera suspendarea solutionarii dosarelor ce priveau imprumuturile in CHF, asteptand dezlegarea de catre Instanta Suprema a unor chestiuni de drept privind intinderea obligatiei de informare si limitele aplicarii principiului nominalismului.