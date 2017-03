Angajatorii care detaseaza salariatii in scopul desfasurarii activitatii pe teritoriul Uniunii Europene, SEE, respectiv al Confederatiei Elvetiene in cadrul prestarii transnationale de servicii vor avea de indeplinit obligatii suplimentare odata cu intrarea in vigoare a noii legi care reglementeaza acest domeniu si care a fost publicata recent in Monitorul Oficial.

Tot mai multi angajati, in special IT-isti, ingineri si consultanti pe proiecte, sunt detasati din si in Romania. Mobilitatea a devenit un fenomen care, in ultimii ani a luat o amploare fara precedent, iar angajatorii se afla sub presiunea de a respecta toate obligatiile de incadrare, inregistrare, notificare, salariale, fiscale, dreptul muncii sau imigrare care pot varia de la stat la stat.

Detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale este reglementata, in prezent, de Legea nr. 344/2006. Insa, incepand cu 20 mai 2017, aceasta lege va fi abrogata si inlocuita de Legea nr. 16/2017 publicata pe 21 martie 2017 si care are drept scop, printre altele, transpunerea in legislatia romaneasca a unor directive europene.

Principalele noutati ale legii se refera la urmatoarele aspecte: