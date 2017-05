Fostul primar al Sectorului 2, Neculai Ontanu, a declarat ca a fost citat in calitate de martor si le-a dat procurorilor “toate elementele necesare” in ancheta, potrivit News.ro.

In fata procurorilor, am dat toate elementele necesare. Informatiile despre audiere, despre situatia ca atare poate sa vi le dea numai procurorul, pentru ca este o ancheta in curs si orice declaratie pe care un martor ar putea sa o dea, ar putea sa ofere informatii altora, care sa profite de ele Neculai Ontanu, la iesirea din sediul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Intrebat daca a confirmat in fata anchetatorilor veridicitatea informatiilor facute publice de Dan Andronic despre intalnirea care a avut loc in noaptea de dupa turul al doilea al prezidentialelor din 2009, in locuinta lui Gabriel Oprea, la care ar fi participat George Maior, Florian Coldea si Codruta Kovesi, Ontanu a spus: “Acelea sunt declaratiile domnului Andronic, iar declaraiile pe care le-am facut sunt confidentiale si le-am facut in fata procurorului. Alte detalii nu pot sa spun”.

Neculai Ontanu a precizat ca a fost citat de procurori in calitate de martor in dosarul alegerilor prezidentiale din 2009 si a venit “asa cum trebuie sa faca orice cetatean”.

Si Anghel Iordanescu a fost citat, joi, la Parchetul instantei supreme, in calitate de martor, pentru a fi audiat in dosarul alegerilor prezidentiale din 2009. Iordanescu nu a vrut sa spuna daca a fost chemat de procurori pentru a da informatii despre intalnirea care la care ar fi fost invitat si el de Gabriel Oprea, in noaptea de dupa turul al doilea al prezidentialelor din 2009, la care ar fi participat George Maior, Florian Coldea si Codruta Kovesi, el aratand ca va da o declaratie dupa ce va sta de vorba cu procurorii.

In ultimele zile, anchetatorii au audiat mai multe persoane in acest dosar, surse judiciare spunand ca printre acestea ar fi si fostul ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea.

Procurorii au inceput urmarirea penala in rem, in dosarul privind alegerilor din 2009

Procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie care fac cercetari in dosarul privind alegerile prezidentiale din 2009 au cerut mai multe documente de la Curtea Constitutionala, Autoritatea Electorala Permanenta si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, au declarat miercuri, pentru News.ro, surse judiciare.

In 24 aprilie, procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie au inceput urmarirea penala in rem, in dosarul privind alegerile prezidentiale din 2009, sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu si falsificarea documentelor si evidentelor electorale.

Potrivit PICCJ, dosarul a fost deschis in urma informatiilor facute publice de catre jurnalistul Dan Andronic, conform carora „exista suspiciuni ca in procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autoritati publice si persoane, altele decat cele prevazute de lege”.

Dan Andronic a scris ca Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea sunt doua dintre personajele care au ajutat la victoria lui Traian Basescu in alegerile prezidentiale din 2009. Andronic a aratat ca l-a sunat atunci pe Gabriel Oprea, care i-a spus sa vina la locuinta acestuia, pentru ca are nevoie de el, iar acolo i-a gasit pe George maior, Florian Coldea si Laura Codruta Kovesi.

“Am intepenit. Acolo era Statul! In acel birou se gaseau George Maior, directorul SRI, Florian Coldea, prim-adjunctul SRI, Laura Codruta Kovesi, procurorul general al Romaniei, Gabriel Oprea, fost ministru de Interne si inca o persoana inalta pe care nu o cunosteam. Voturile din diaspora. Aici, Florian Coldea avea multe date si cifre, dar si George Maior primea informatii. Cred ca, atat cat am stat eu acolo, Kovesi a primit cel putin doua telefoane la care a raspuns: „Da, domnule Presedinte”. Dupa care iesea din incapere si continua discutia. In mod evident, Kovesi era o parte importanta a grupului, intelegeam din modul in care punea intrebarile referitoare la actiunile ce se pot intreprinde. Au ramas in acea incapere Laura Codruta Kovesi, George Maior, Florian Coldea, Gabriel Oprea…Oamenii care au facut posibila victoria lui Traian Basescu in 2009”, a scris Andronic.

Gabriel Oprea spunea atunci ca intalnirea despre care a relatat jurnalistul Dan Andronic a fost doar o invitatie la masa cu ocazia zilei de nume a lui Neculai Ontanu. Ulterior, Oprea a aratat ca intalnirea din 2009 nu a avut un caracter politic, ci a fost o “cina informala”.

”Nu i-am organizat ziua de sfant a domnului Ontanu. A fost o cina, s-a servi masa, ne-am uitat la televizor. Normal i-am spus la multi ani si domnului Ontanu. A fost o cina informala. (...) Nu a fost nimic politic, am servit masa si ne-am uitat la televizor”, a spus Oprea.

El a precizat ca "a fost o simpla cina si nimic mai mult", fara sa comenteze daca a participat si Florian Coldea. Oprea a spus doar ca l-a invitat pe Dan Andronic, pe Anghel Iordanescu si pe Neculai Ontanu.

In replica, Dan Andronic a scris pe Facebook ca nu a fost o masa, mai ales ca nici nu il cunostea prea bine pe Ontanu si ca discutiile au avut loc in birou.

"Laura Codruta Kovesi a fost la Gabriel Oprea acasa in noaptea de 6-7 Decembrie 2009. Insotita de adjunctul ei de la PG. Daca Gabi Oprea spune ca vrea sa spuna adevarul ar trebui sa o faca. (...) In aceea casa nu am fost doar noi doi. Alaturi de Maior, Coldea, Dancu au fost si alte persoane", a aratat Andronic.

Procurorii DNA l-au pus recent sub acuzare pe Dan Andronic pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, pentru ca in septembrie 2016, cand a fost audiat in dosarul privind campania prezidentiala din 2009, a facut declaratii mincinoase despre banii incasati de firma sa pentru consultanta politica acordata de el in campania electorale, acreditand ideea ca persoanele inculpate in cauza nu au participat la savarsirea faptelor de care sunt acuzate.