”Se poate mentine pragul de 200.000 de lei sau se poate mari, chiar 400.000. Au fost discutii in acel moment cu specialistii, acest 200.000 nu e intamplator. Noi am plecat de la suma de 2 milioane, suma maxima, care este prevazuta in Codul penal si am zis 10% din acea suma maxima sa reprezinte un prag minim. Asteptam si noi proiectul care este la Ministerul Justitiei si in functie de ce prag sau ce consultari vor face si dumnealor..., dar clar este ca trebuie stabilit un prag”, a declarat Florin Iordache, initiatorul OUG 13, scrie News.ro.

Fostul ministru al Justitiei sustine ca impunerea unui prag inseamna respectarea deciziei Curtii Constitutionale.

”Inca de anul trecut, in iunie 2016, decizia 405 chiar asta spune cu marimea prejudiciului si asa mai departe, acum se accentueaza si o sa se vada si in motivarea CCR ca se precizeaza foarte clar. Tocmai de aceea Curtea acum a spus ca este inacceptabila aceasta cerere pentru ca s-a stabilit acum un an, nu putem repeta de fiecare data, cand la Curte s-a stabilit o data”, a mai spus el.

Florin Iordache: Sa nu mai facem dosare penale degeaba

Intrebat cum vede stabilirea unui prag pentru abuzul in serviciu astfel incat sa nu mai existe suspiciuni ca sunt favorizate anumite persoane, precum liderul PSD Liviu Dragnea, Iordache a spus ca pragul trebuie sa fie suficient de mare pentru a nu se mai face dosare penale degeaba.

"Pragul asta nu se stabileste pentru o persoana anume, dar tocmai Curtea, daca va uitati in considerente, ca acest prag trebuie sa fie suficient de mare pentru a nu mai face dosare penale degeaba, pentru ca aici discutam daca exista o fapta penala sau nu exista fapta penala si prin marimea acestui prag stabilim foarte clar daca exista un dosar penal sau nu exista dosar penal. Partea civila cu recuperarea prejudiciului oricum se face. Si atunci chestiunile sunt foarte clare la nivelul administratiilor locale (...) Curtea Constitutionala a stabilit. Si atunci marimea acestui prag, din punctul meu de vedere, trebuie sa fie minim 200.000", a declarat Florin Iordache, fostul ministru al Justitiei.

Intrebat pe ce se bazeaza cand spune ca pragul ar putea fi chiar 400.000 de lei, Florin Iordache a evitat un raspuns clar.

”Uitati-va in Codul penal, acolo se precizeaza foarte clar prejudiciul de doua milioane de lei si noi atunci cand am stabilit pragul pornind de la articolul din Codul penal care stabileste acel prejudiciu de doua milioane am zis 10% din prejudiciul maxim pe care il stabileste Codul penal. Este o dezbatere, poate sa fie o dezbatere, dumneavoastra mi-ati cerut un punct de vedere. Poate fi 200.000, poate fi 300.000, poate fi 150.000, repet, dar punctul nostru de vedere a fost atunci ca trebuie sa fie 10% din acel prejudiciu care e stabilit de Codul penal. Avem o norma. In acelasi timp, daca va uitati si in Codul vamal se discuta acolo de un prejudiciu de 50.000 de euro, care este echivalent cu 200.000, deci practic ne invartim in jurul lui 200.000”, a explicat Iordache.

El a spus ca Ministerul Justitiei ar putea veni cu o ordonanta de urgenta in acest caz. ”Solutia rapida - ministerul ar putea veni cu o ordonanta si atunci ar putea reglementa, pentru ca iata avem un an si acest articol sau mai multe articole au fost declarate neconstitutionale”, a mai spus deputatul PSD.

”Isi poate permite cineva sa mai treaca o vara si foarte multe articole din Codul penal sa fie neconstitutionale? E o practica pe care a avut-o de-a lungul timpului Guvernul sa poata veni cu o orodonanta, ce are a face acum daca se poate veni cu ordonanta, pentru ca de-a lungul timpului, chiar saptamana trecuta CCR a mai declarat doua articole neconstitutionale. Stam asa pana cand declaram tot Codul penal neconstituonal?”, a conchis Florin Iordache.

