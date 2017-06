Fostul ministru al Finantelor, Darius Bogdan Valcov, a fost pus sub control judiciar, incepand de marti, de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, pentru o perioada de 60 zile, pentru instigare la dare si luare de mita, cu interdictia de a parasi tara. Masura este luata in dosarul privindu-l pe un functionar public din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Olt, acuzat ca a luat mita timp de trei ani de la o firma controlata de catre Valcov.

Darius Bogdan Valcov a fost pus sub acuzare, in cursul zilei de marti, de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, anchetatorii sustinand ca acesta a constituit trei societati comerciale, SC MILLENIUM TOPOGRAPHICA SRL, SC CONTIS COMPANY SRL si SCA Ciobanu si Asociatii, ce actionau ca un tot unitar, potrivit News.ro.

“Intrucat nu raspundeau exigentelor profesionale, avand repercusiuni pe plan financiar, inculpatul VDB a decis sa coopteze in cadrul uneia dintre acestea, un functionar de la OCPI Olt care sa verifice, in prealabil documentatia intocmita de catre angajatii SC MILLENIUM TOPOGRAPHICA SRL - avand ca activitate, cadastru- astfel incat sa nu fie inregistrate multe respingeri de la OCPI. In acest scop, inculpatul a exercitat activitati de determinare mediata, in urma carora alte doua persoane, angajate ale societatii controlate de acesta, i-au dat functionarului din cadrul OCPI, suma de 1.000 lei lunar, in perioada ianuarie 2012-martie 2015, bani necuveniti, care nu erau evidentiati in actele contabile, intrucat functionarul OCPI nu era angajat al societatii comerciale, iar in cadrul atributiunilor sale de serviciu aviza si documentatia intocmita de catre angajatii SC MILLENIUM TOPOGRAPHICA SRL Slatina”, se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt.

De asemenea, anchetatorii au emis pe numele inculpatului Darius Bogdan Valcov un ordin de a nu parasi tara ca masura preventiva.

In acelasi dosar, mai este cercetat si fostul consilier democrat-liberal Mircea Dogaru.

Pe 5 mai 2017, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Olt au dispus plasarea sub control judiciar pentru 60 zile pentru un angajat al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Olt pe care il acuza ca a primit mita timp de trei ani de la o firma din Slatina. Angajatul OCPI Olt ar fi primit, in perioada ianuarie 2012 - martie 2015, suma de 1.000 lei, lunar, din partea administratorului SC Millenium Topographica SRL Slatina, iar in schimbul banilor acesta trebuia sa verifice documentatia intocmita de catre angajatii societatii respective.

"Acea activitate a functionarului public din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Olt, de primire a unei sume de bani, lunar, din partea administratorului SC MILLENIUM TOPOGRAPHICA SRL Slatina – societate care a avea ca obiect activitatea de cadastru, s-a efectuat fara nici un fel de titlu justificativ, banii fiind primiti in mod necuvenit, fara a exista vreun document din partea societatii, care sa evidentieze respectiva plata, in conditiile in care acesta masca primirea banilor, printr-o prestatie zilnica a sa, de consultanta acordata angajatilor societatii susmentionate”, se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt.

Luni dimineata, fostul ministru Darius Valcov a venit la ICCJ, unde se judeca un nou termen in procesul in care este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupate, dupa ce ar fi cerut de la o firma de constructii 20% din valoarea unor contracte publice. Valcov, autor al raportului de evaluare a activitatii guvernamentale care a dus la retragerea sprijinului politic Cabinetului Grindeanu, nu a facut niciun fel de declaratii nici la sosirea, si nici la plecarea de la instanta suprema.

El a solicitat, prin avocat, sa i se permita sa paraseasca sala, motivand ca se simte rau, iar judecatorul a fost de acord.

In acest dosar, in care a fost trimis in judecata in mai 2015, Darius Valcov a stat in arest la domiciliu din 26 martie 2015 si pana in 2 aprilie 2015, cand a fost arestat preventiv. In 23 iunie 2015, Darius Valcov a fost eliberat din arest.

El este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupate de acesta, de primar al municipiului Slatina, senator si ministru de Finante.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, in 2009, omul de afaceri Theodor Berna l-a contactat pe Darius Valcov, atunci primar al municipiului Slatina, caruia i-a propus sa intervina la SC Compania de Apa Olt SA pentru ca firma sa sa castige licitatii de lucrari pentru obiective din Slatina, Scornicesti, Piatra Olt si Draganesti, iar in schimb sa ii dea 20% din valoarea sumelor incasate conform contractelor de executie a acelor lucrari.

In urma interventiilor lui Darius Valcov, firma lui Berna a castigat licitatiile organizate in cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt”, fiind semnate contracte cu Compania de Apa Olt pentru mai multe lucrari, in valoare de de peste 78 de milioane de lei, sustin procurorii.

Dupa castigarea acestor contracte de catre firma lui Berna, in perioada ianuarie-martie 2011, Valcov ar fi mers periodic la sediul firmei omului de afaceri, unde a primit de la acesta suma totala de 1,2 milioane de lei, in trei transe a cate 400.000 de lei. Banii erau dati cand Compania De Apa Olt efectua plati in contul societatii, au mai aratat procurorii in actul de sesizare a instantei.

Ulterior, in perioada aprilie - decembrie 2011, Valcov ar mai fi primit de la omul de afaceri 2,5 milioane de lei, in cinci transe a cate 500.000 de lei. Anchetatorii au mai stabilit ca Darius Valcov ar mai fi primit 3.080.000 de lei, in perioada 2012- 2013, tot de la Berna, prin intermediul mai multor firme.