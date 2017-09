Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) fac, sambata, doua perchezitii in biroul unui profesor de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, dar si la domiciliul acestuia, in urma unei actiuni de flagrant in timpul careia acesta a primit 450 de euro mita de la mai multi studenti pentru a promova restantele.