Joi, 19 octombrie, a intrat in vigoarea legea initiata de Tudorel Toader, prin care detinutii beneficieaza de reducerea pedepselor primite pentru ca au executat sentinta in conditii improprii. In prima zi de la intrarea in vigoarea a legii au fost eliberati conditionat peste 500 de puscariasi.

Legea recursului compesatoriu va goli puscariile in urmatoarea perioada. Sute de detinuti vor fi eliberati conditionat, insa acest lucru nu va rezolva problema conditiilor precare din puscarii, in lipsa unor investitii. Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor critica legea initiata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru ca nu are un regulament de aplicare, aceasta urmand sa se aplice pe raspunderea directorilor de penitenciare. ... ...