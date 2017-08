Pentru Ramona Enache o simpla iesire la iarba verde a devenit o idee de business: dupa ce a varsat sau spart mai multe pahare de vin, tanara s-a gandit sa faca un pahar care sa poata fi infipt in pamant sau nisip. Acum isi vinde inventia in Europa, SUA, Australia, Chile, Namibia, Bahrain, Canada si asteapta afaceri de 19.000 euro.

Ramona, absolventa de Arhitectura, avea 24 de ani si lucra ca arhitect la o companie in Amsterdam cand a avut ideea paharelor cu picior ascutit, pentru a sta fix in pamant.

"Am crescut intr-o familie in care se face si se bea vin. Locuind in Olanda timp de cativa ani, am invatat ca cel mai pretios lucru este sa te bucuri de soarele rar in parc, la picnic, dupa orele de munca. Imi luam mereu paharele de sticla cu picior si o sticla de vin si petreceam in iarba destul de mult timp, spargand sau varsand pahare. Intr-una din serile in care istoria s-a repetat, am simtit nevoia unui pahar de vin care sa imi permita sa beau vin oriunde as fi, cu stil si care sa stea infipt in pamant pentru a nu se mai varsa", isi aminteste Ramona Enache (27 ani, in prezent).

Foto: Ioana Dodan

De aici incepe practic povestea afacerii sale Pointer, prin care tanara romanca a reinventat paharul de vin special pentru picnic. Dupa cateva luni de la intamplarea din parc, Ramona a infiintat firma in Amsterdam, in cea mai simpla forma, echivalentul unui PFA romanesc, dar platitoare de TVA. Ulterior s-a imprumut 4.000 euro de la familie pentru a genera o campanie de crowdfunding pe Kickstarter, unde a strans peste 15.000 de dolari din vanzarea paharelor timp de 30 de zile.

Cum a fost facut paharul Pointer

Ramona s-a "jucat" cu mai multe tipuri de pahare pana sa ajunga la modelul de care sa fie multumita, sa arate elegant cu picior din metal si safie comod la tinut in mana.

"Faceam fiecare set singura, dura cam o ora pe pahar, deci sa zicem doua ore si jumatate sa am setul gata de expeditie. Dupa ce am vandut peste 200 de prototipuri, sa le zicem Pointer 1.0, am decis sa pun proiectul pe Kickstarter, dorindu-mi ca ulterior sa pot trece la productie in fabrica. Productia automatizata deschide usile catre o altfel de realizare, piesa metalica poate fi turnata, pahar poate fi produs direct fara talpa si cate si mai cate. Asadar am executat o piesa din INOX prelucrata cu CNC, cu ajutorul unui inginer talentat din Romania, model 3D la care am lucrat cateva saptamani. Dupa ce l-am vazut si ne-a placut, am interogat mai departe posibilitatile de matritare si turnare. Asadar, a durat aproximativ un an de la primul pahar facut pe jos in camera la primul pahar iesit din fabrica", spune acum fondatoarea Pointer.

Sticla este adusa din Cehia, iar paharele sunt facute la o fabrica in Romania. La inceput a facut doar un tip de pahar, pentru vin alb, iar acum a ajuns la 4 tipuri, inclusiv cu sticla de cristal, pentru vin rosu, alb sau spumant.

Prima comanda a avut-o din Australia, unde a trimis 4 seturi (x 2 pahare), iar apoi a inceput sa vanda tot mai mult in Olanda si Romania. Intre timp, paharele pentru picnic au ajuns pe mai multe continente, in mai 26 de tari, printre care Namibia, Bahrain, Chile, SUA, Canada.

Paharele Pointer sunt vandute in doua magazine din Berlin, la targuri de design, dar si online, unde un set de pahare costa 40-50 euro, in functie de model.

"Tot timpul zic ca fara online nu stiu daca as fi vandut atat de mult, Am inceput sa vand pe facebook, asta e clar, prin reteaua personala de prieteni de pe mapamond. Atat Facebook, cat si word of mouth au contribuit foarte mult la raspandirea vestilor despre paharul Pointer. De asemenea, toate evenimentele la care am participat au atras de la sine clienti, presa si propuneri de colaborari", spune Ramona.

Foto: Ioana Enescu

Lunar, Ramona are zeci de comenzi, iar vara in jur de 80 pe luna. Cele mai multe comenzi vin din strainatate, iar clientii sunt persoane intre 23 si 70 de ani, cu venituri medii si peste medie, iubitoare de vin si design, care calatoresc, dar si companii care cumpara pahare pentru a le face cadou. Astfel, in 2016 a incheiat cu o cifra de afaceri de 15.000 euro, iar pentru anul acesta estimeaza afaceri de 19.000 euro, cu o marja de profit de 19%.

Ce planuri are pentru paharele de vin

Ramona lucreaza la un nou tip de pahar, cu picior desfiletabil, un set de picnic (farfurii si tacamuri) si un rucsac din piele, pentru ca doreste sa dezvolte gama de produse pentru picnic.

"Pointer este destinat utilizarii in aer liber si a fost gandit pentru a aduce un plus de eleganta bautorului de vin care nu vrea sa bea din plastic sau din sticla atunci cand se afla la picnic sau pe plaja. De asemenea, un bautor de vin care investeste timp si buget in vinul pe care il consuma, nu va bea niciodata licoarea pretioasa dintr-un pahar nepotrivit, asadar consumul de vin din pahar de sticla cu picior este obligatoriu si ar trebui sa fie posibil in orice situatie, nu doar stand la masa", incheie tanara antreprenoare.

Sursa foto: Ioana Dodan

Sursa foto: Ioana Enescu