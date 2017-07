Moneymailme le va oferi utilizatorilor carduri virtuale si in format fizic in urma unui parteneriat cu Prepaid Financial Services si MasterCard. Mutarea vine dupa ce compania a decis sa elimine comisioanele pentru depozite, conform unui comunicat de presa emis de catre companie.

Cardul Moneymailme va putea fi inrolat in portofelul electronic pe mai multe tipuri de valuta. Drept urmare, in momentul in care un utilizator efectueaza o tranzactie intr-o anumita valuta, aceasta este preluata automat din portofelul corespunzator.

Cercetarile realizate de catre cei de la Moneymailme au evidential potentialul transferurilor de bani electronici, constantand ca 48% dintre persoanele in varsta de 18-25 de ani intervievate cred ca numerarul va fi depasit in 20 de ani. In mod similar, aproape un sfert din aceasta grupa de varsta a declarat ca nu va lua in considerare efectuarea unui transfer bancar sub 10 euro sterline.

Mihai Ivascu a inceput proiectul Moneymailme in 2015 cu o investitie initiala de 150.000 de dolari. Compania fiind evaluata la peste 30 de milioane de euro, dupa ce a atras fonduri de la mai multi investitori privati, pe care i-a alocat in mare parte in activitatea de dezvoltare de produs, marketing, lansarea produsului pe diferite piete si cresterea de comunitati.

“Obiectivul cu Moneymailme a fost sa creez o noua normalitate de consum pentru generatiile Y si Z. Suntem obisnuiti sa trimitem mesaje, imagini si clipuri video constant. De ce sa nu putem trimite si bani la fel de usor, oriunde in lume? Am vrut sa dezvolt un produs care sa raspunda unei necesitati tot mai urgente a oamenilor - trimiterea si primirea de bani – si sa creez un software pentru smartphone care functioneaza pe baza unor portofele electronice”, a declarat Mihai Ivascu, fondator si CEO al Moneymailme.

Sursa foto: A. and I.Kruk / Shutterstock.com