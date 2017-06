Pentru a sprijini antreprenoriatul din Romania, start-up.ro va organiza pe 22-24 iunie, la Poiana Brasov, prima editie a Startup Your Life, o tabara antreprenoriala cu trei zile de training intensiv, experiente atat hands on, cat si teoretica, de la speakeri recunoscuti din piata.



"Antreprenorii din Romania trebuie sa dea dovada de rabdare. Multi se grabesc, pornesc business-uri cu gandul la profit si doar la profit. Apoi, ai nevoie de persistenta, sa nu cedezi, sa nu te lasi intors din drum de piedici. Si, dupa cum spuneam anterior, multa munca. Fara munca, lucrurile nu se vor alinia de la sine", puncteaza Vlad Andriescu. Si aici intervine si Startup Your Life, spune el, care isi propune, pe langa teorie, sa ofere si "mindsetul" necesar cresterii sanselor de a reusi, prin cei 8 speakeri care vor fi prezenti dar si interactiunea dintre participanti.



