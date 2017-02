Consiliul de Administratie al SIF Moldova (SIF2) va propune actionarilor un dividend brut de 0,044 lei/actiune, care aduce investitorilor un randament de 5,2% avand in vedere cotatiile de luni de pe Bursa de Valori Bucuresti. Actiunile SIF2 inregistrau una dintre cele mai mari scaderi din piata dupa anunt, de 1,8%.

Propunerea de dividend va fi supusa votului actionarilor in Adunarea Generala din 4/5 aprilie 2017. Pe ordinea de zi a respectivei AGA mai figurea si propunerea administratorilor privind demararea unui program de rascumparare a maxim 29 milioane de actiuni SIF2, cu scopul reducerii capitalului social (2,8% din capital). Pretul minim de achizitie va fi cel minim din piata de la momentul achizitiei, in vreme ce pretul maxim oferit va fi de 1,5 lei/actiune

Un alt punct pe ordinea de zi a Adunarii Generale va fi si alegerea Consiliului de Administratie pentru un mandat de patru ani (2017 – 2021).

Actiunile SIF Moldova se tranzactionau la deschiderea sedintei bursiere de luni la un pret de 0,837 lei/actiune, in scadere cu 1,85. Avand in vedere aceasta cotatie, societatea are o capitalizare de 885 mil. lei).

