Majoritatea companiilor de stat nu ar trebui sa aiba probleme dupa decizia Guvernului de a creste la 90% rata de distributie din profitul anual pe 2016, considera Greg Konieczny, managerul Fondul Proprietatea (FP). Acesta spune ca se asteapta chiar la dividende speciale in conditiile in care companiile de stat au rezerve substantiale de lichiditati care nu sunt folosite pentru investitii.

“Exista mult cash in bilantul acestor companiilor care nu este folosit; sunt bani care stau degeaba si sunt irositi. Daca nu au o problema de capital si daca nu au nici o strategie de investitie a acestor bani, astfel incat sa genereze randamente pozitive, nu vad rostul mentinerii lichiditatilor. In multe cazuri m-as astepta chiar la dividende extraordinare”, a declarat Konieczny.

Prezent miercuri la Romania Investor Days 2017, conferinta organizata la Londra de catre Fondul Proprietatea, Greg Konieczny a mai adaugat ca i-a comunicat si premierului Sorin Grindeanu opinia sa cu privire la dividendele extraordinare pe care unele companii de stat ar putea sa le plateasca.

Anul trecut, Fondul Proprietatea ceruse dividende cu aproape 40% mai mari decat cele pe care administratorii Nuclearelectrica (SNN) le-au propus initial, insa in cele din urma dividendul nu a mai fost marit. Tot in 2016, administratorii transportatorului de titei Conpet Ploiesti (COTE) propusesera un dividend special, care urma sa fie platit din profitul anilor anteriori inregistrat de societate, dar statul a respins in cele din urma propunerea in Adunarea Generala a Actionarilor.