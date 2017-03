Persoanele care au investitii in actiunile unor companii listate pe bursa sau in fonduri mutuale mai au doua luni (data limita 25 mai) pentru a-si depune la administratiile fiscale, sau online, Declaratia 200, in care se mentioneaza castigul sau pierderea din anul anterior. Anul acesta, investitorii platesc un impozit de 16% pe castiguri, dupa ce Guvernul a renuntat la aplicarea CASS de 5,5% pe veniturile din investitii.

Investitorii cu plasamente in actiuni sunt impozitati cu 16% pe castigurile obtinute. Initial, anul acesta urma sa fie introdusa si contributia de asigurari sociale (CASS) de 5,5% pe veniturile din investitii, insa in ianuarie Guvernul a decis eliminarea acestei plati. De asemenea, investitorii de pe bursa platesc si un impozit de 5% pe dividende, insa acesta este retinut direct la sursa.

Firmele de brokeraj au inceput deja sa trimita investitorilor fisa de portofoliu pentru anul precedent (2016) in varianta fizica, sau online. Documentul detaliaza castigurile si pierderile inregistrate de investitor in anul precedent din tranzactiile facute pe bursa (vezi exemplul de mai jos).

In cazul in care investitorul nu a vandut nicio actiune in anul precedent acesta nu mai este nevoit sa isi declare veniturile suplimentare la ANAF, din moment ce nu a existat un castig sau o pierdere marcata in piata. Presupunand insa ca a realizat o pierdere sau un castig, respectiva suma va trebui sa fie completata in Declaratia 200, disponibila pe website-ul ANAF sau la administratiile fiscale.

Dupa trimiterea Declaratiei 200 in forma fizica sau online, investitorul primeste la domiciliu o decizie de impunere de la ANAF in care se mentioneaza impozitul aferent tranzactiilor de pe bursa pe care il are de platit. Impozitul se plateste la administratiile fiscale locale.

Daca intr-un an investitorul a realizat pierderi pe bursa, el nu plateste impozit. De asemenea, daca in urmatorul an acesta inregistreaza profit, se realizeaza o diferenta intre cele doua sume (pierderea din primul an si profitul din cel de-al doilea an), iar daca rezultatul este negativ investitorul este din nou scutit de impozit. Regularizarea pierderilor si a castigurilor sa face pe un interval de 7 ani.

Incepand cu anul 2016, investitorii pot completa si depune online Declaratia 200. Pentru varianta online, investitorii trebuia sa aiba un cont in cadrul portalului ANAF “Spatiul Privat Virtual”.

Dupa accesarea contului, declaratia poate fi gasita in menu-ul Declaratii -> Completare declaratii -> D200 -> D200 2016.

Numele si datele personale sunt completate automat conform datelor furnizate anterior catre ANAF.

In sectiunea II, punctul 1, un investitor in actiuni (sau in fonduri mutuale) trebuie sa aleaga optiunea numarul 10 (Castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni financiare). In continuare, tot in sectiunea II, punctul 1, trebuie aleasa Determinarea venitului net -> Sistem real.

Ultimul lucru pe care un investitor trebuie sa il completeze in varianta online a declaratiei 200 este sectiunea privind Castigul net anual sau Pierderea fiscala anuala (punctul 1B - vezi exemplul de mai jos).

Daca de exemplu in fisa de portofoliu primita de la firma de brokeraj ati avut un castig de 300 lei si o pierdere de 500 lei in ultimul an, va trebui facuta diferenta dintre aceste doua cifre, iar cifra rezultata trebuie completata in categoria aferenta (in cazul unui castig, cifra trebuie completata la punctul 4 “Castig net anual”; in cazul unei pierderi, cifra trebuie completata la punctul 5 “Pierdere fiscala anuala / Pierdere neta anuala”. Toate celelalte campuri din aceasta sectiune (venit brut, cheltuieli deductibile, etc.) raman completate cu cifra 0 (vezi exemplul anterior).

Nu in ultimul rand, la varianta online a Declaratiei 200, investitorii trebuie sa ataseze si fisa de portofoliu primita de la firma de brokeraj.

Dupa trimiterea Declaratiei 200, la sectiunea “Mesaje” de pe website-ul ANAF, investitorul va primi doua mesaje: primul reprezinta varianta PDF a declaratiei tocmai completate, iar al doilea reprezinta confirmarea faptului ca declaratia a fost depusa si nu exista erori de validare.

Sursa foto: Shutterstock