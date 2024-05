Călătorești cu avionul? Ce trebuie să știi despre turbulențe și riscul de a fi rănit

Decesele cauzate de turbulențe pe zborurile comerciale sunt, din fericire, foarte rare, spune Paul Williams, profesor de știință al Universității din Reading, specializat în fenomene atmosferice, pentru Euronews.

Images from inside Flight #SQ321. The plane dropped 6,000 feet in 3 minutes. @SkyNews pic.twitter.com/jzVJTG9wOJ— Cordelia Lynch (@CordeliaSkyNews) May 21, 2024