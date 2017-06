Cele mai mari cinci fonduri de investitii din lume, cu active de 736 mld. dolari in administrare, isi taxeaza investitorii cu procente anuale extrem de mici, in general cuprinse intre 0,04% si 0,37%, insa unele dintre ele nici macar nu accepta investitori care au mai putin de 5 milioane de dolari pentru un singur plasament. In Romania, costurile variaza intre 0,6% si 3%, insa majoritatea administratorilor de bani accepta subscrieri chiar si de cativa lei.

La nivel international, ETF-urile si fondurile cu administrare pasiva, care pur si simplu cumpara actiunile incluse intr-un indice bursier, fara sa se bazeze pe intuitia managerilor, au castigat puternic teren in ultimii ani, circa 1,1 mld. dolari migrand din fondurile active in fondurile pasive din 2017 si pana in prezent.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares este cel mai mare fond de acest tip, cu o avere de 196,3 mld. dolari. Fondul a avut in ultimul an un procent al cheltuielilor totale (n.red: total expense ratio – indicator care include toate costurile de operare ale fondului si le raporteaza la active) de 0,05%. In costurile de operare ale unui fond sunt incluse comisioane precum cele de administrare, depozitare sau custodie.

Vanguard 500 Index Fund este cel mai vechi fond de indice, fiind lansat in noiembrie 2000, evolutia acestuia urmarind S&P 500, principalul indice al Bursei din New York. Investitia minima in acesta este de 10.000 de dolari.

Vanguard Institutional Index are costuri chiar mai reduse, estimate la 0,04% in ultimul an, diferenta fiind insa ca acest vehicul investitional este rezervat clientilor corporate foarte bogati, din acest motiv plasamentul minim fiind de 5 mil. dolari.

Cele mai mari cinci fonduri pe indici Fond

Active Comisioane curente

Randament 2017 Investitie minima Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares 196,3 mil. dolari 0,05% 5,79% 10.000 dolari Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral 163 mil. dolari 0,05% 5,4% 10.000 dolari Fidelity Government Cash Reserves 137 mil. dolari 0,37% 0,08% N/A Vanguard Institutional Index Mutual Fund 129 mil. dolari 0,04% 5,8% 5 mil. dolari Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares 111,4 mil. dolari 0,14% 5,47% 3.000 dolari

Fondurile de obligatiuni romanesti, comision mediu 1%. Fondurile pe indici ajung si la 3%

Fondurile monetare si de obligatiuni sunt cele mai populare in Romania, companiile de administrare incercand in general sa isi convinga clientii, prin intermediul comisioanelor de rascumparare, sa isi pastreze plasamentele pe o perioada de timp cat mai indelungata. Dintre fondurile analizate, toate percep comisioane de administrare, depozitare si custodie, in vreme ce doar Raffeisen Asset Management percepe si un comision de performanta, insa doar in anumite situatii (vezi mai jos detalierea).

Cu exceptia comisioanelor de subscriere si rascumparare, toate celelalte comisioane mentionate sunt deja reflectate integral in randamentul afisat al fondurilor, acesta fiind net de costuri.

Fonduri monetare si de obligatiuni Fond

Administrator

Comisioane curente

Comision subscriere/rascumparare

Randament ultimele 12 luni Erste Bond Flexible RON Erste AM 1,32% Subscriere: 0,2% sau negociabil, cu conditia ca investitia sa fie mentinuta cel putin 365 zile de la data alocarii titlurilor de participare. 2,9% Rascumparare: 0% Raiffeisen RON Plus* Raiffeisen AM 1,13% Subscriere: 1% persoane juridice sau 0% persoane fizice 2,1% Rascumparare: Durata detinere < 177 zile = 0,4% Durata detinere 177 zile - 1 an = 0,2% Durata detinere > 1 an = 0%

*Fondurile Raiffeisen pot percepe si un comision de performanta de maxim 20% din cresterea valorii unitatii de fond. Se aplica atunci cand valoarea unitatii de fond depaseste maximul valoric al valorii unitatii de fond din ultimii 3 ani, iar calculul se raporteaza la diferenta dintre cele 2 valori. La momentul curent valoarea comisionului de performanta este zero





