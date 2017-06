Oltchim a intrat in procedura de insolventa la 30 ianuarie 2013, iar consortiul format din Rominsolv SPRL si BDO Busines Restructuring SPRL a fost numit administrator judiciar. In 2016, statul roman a scos Oltchim la vanzare pe bucati, prin noua pachete de active.

Aceasta procedura de vanzare a activelor Oltchim a starnit mare interes atat pe piata nationala, de catre investitori romani, cat si pe piata internationala, cu investitori de talie internationala. In acest sens, s-a creat o concurenta si o competitie care, cu siguranta, va conduce la o tranzactie de succes Bogdan Stanescu

In martie, termenul limita de depunere a ofertelor angajante pentru vanzarea activelor Oltchim a fost prelungit cu trei luni, pana la 26 iunie, motivul invocat fiind ca s-ar fi primit solicitari de la firme interesate.

Sunt peste zece investitori care au depus ofertele neangajante si care doresc sa intre in competitie pentru cumpararea activelor Oltchim. Toate ofertele neangajante depuse de potentialii investitori acopera in integralitate toate cele noua pachete de active scoase la vanzare de administratorii judiciari BDO si Rominsolv Bogdan Stanescu

Ofertele finale sunt asteptate sa fie depuse chiar in ultima zi. "Am incredere ca pe 26 iunie 2017 vor fi depuse ofertele ferme si angajante care vor cuprinde elementele de business, sociale si de pret corecte si serioase, pentru un business profitabil, asa cum este Oltchimul astazi", a mentionat Stanescu.

Oltchim, o mina de aur

Potrivit administratorului special, Oltchim a intrat in mod clar pe profit in acest an.

"Cu siguranta, tranzactia Oltchim trebuie sa fie una de succes. Asa cum arata azi, cu o capacitate de productie de 30% si un profit de peste 2 milioane de euro pe luna mai si cu un trend crescator in luna iunie, cred ca Oltchim este o mina de aur care, daca va fi gestionata corect, cu buna credinta, cu investitii in activele societatii, va da un profit mare si stabil investitorului care cumpara activele Oltchim", a afirmat Bogdan Stanescu, pentru News.ro.

Administratorul special considera ca performanta actuala a companiei este rezultatul masurilor luate de administratorii judiciari si de conducerea companiei dupa intrarea acesteia in insolventa, mai ales privind eliminarea asa-numitelor firme-capusa.

Multe probleme au fost rezolvate la Oltchim. Plecand de la problemele de natura organizatorica, realizand o schema de personal mai supla, eliminand nepotii, cumetrii, verisorii si amantele, care nu aveau disponibilitate pentru munca, precum si pastrarea personalului calificat, a angajatilor care au crezut si cred in proiectul Oltchim si care doresc sa munceasca si in viitor, continuand cu problemele de natura comerciala - respectiv decapusarea Oltchim, eliminarea treptata a pierderilor, rezilierea contractelor paguboase pentru societate, realizarea vanzarii produselor Oltchim pe principii comerciale corecte de concurenta si de adevarat business - si incheind cu dezvoltarea capacitatilor de productie prin investitii proprii cu profesionistii din combinat si din Sistemplast SA, care asigura mentenanta instalatiilor noastre Bogdan Stanescu

Totusi, combinatul are in continuare probleme. Fiind in insolventa, planul de reorganizare este valabil pe patru ani, pana in 2019, iar actuala echipa de conducere nu poate sa intocmeasca un plan de afaceri care sa profite de conjunctura economica favorabila Oltchim, deoarece legislatia nu permite acest lucru, potrivit administratorului special.

De asemenea, lipsa de lichiditati pentru investitiii in modernizarea instalatiilor si in marirea capacitatilor de productie ale societatii limiteaza capacitatea de productie.

"Altfel spus, nu putem produce cat putem noi sa vindem. De aceea cred in proiectul Oltchim, cred in seriozitatea ofertantilor Oltchim si cred in corectitudinea pretului oferit si a tranzactiei ce se va negocia si semna. Toate celelalte probleme ale Oltchim sunt minore si pot fi rezolvate prin existenta unui investitor serios, de buna credinta si cu potential financiar, care sa asigure o stabilitate si o gandire de business pe termen mediu si lung", a mentionat Bogdan Stanescu.

Riscuri pentru Oltchim

Totusi, exista si riscuri pentru Oltchim, iar principalul este legat de investigatia deschisa de directia de competitie a Comisiei Europene, privind un eventual ajutor de stat.

"Acest risc va fi diminuat semnificativ daca in procedura de vanzare respectam principiul european al discontinuitatii economice a afacerii si creditorii vor analiza si aproba cea mai convenabila oferta care sa le asigure maximizarea cat mai buna a creantelor detinute la Oltchim. Sa zicem ca acest risc este unul institutional, care tine de reglementarile europene si de faptul ca Romania este stat membru al UE", a spus Stanescu.

Un alt risc este generat de interesele unor persoane cu influenta, care sunt contrare interesului Oltchim.

"Aici ma refer la fosti sindicalisti, care nu au inteles ca vremea lor a apus si ca toata Valcea nu mai crede afirmatiile acestora, exprimate in spatiul public, dar si la politicieni de mana a doua care vor, pe spatele salariatilor, sa isi faca un capital electoral si sa ajunga de la 0,5% la nu stiu cat", a afirmat Stanescu, fara a dori sa nominalizeze persoanele la care se refera.

Totusi, administratorul special este optimist ca aceste riscuri nu se vor materializa si nu vor afecta mai departe combinatul.

"Toate celelalte riscuri de natura comerciala si industriala sunt gestionabile si sunt inlaturate prin performanta echipei de management si a salariatilor de la Oltchim si prin selectarea unuia sau mai multor investitori de buna credinta, care sa faca din Oltchim perla industriei chimice europene, asa cum a mai fost", a mai spus Stanescu.