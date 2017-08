Institutia mentioneaza faptul ca situatia juridica neobisnuita este cauzata de faptul ca „decizia Consiliului Bursei nr 79/1 iulie 2013 (ce a stat la baza aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara prin decizia nr 616/21 august 2013) nu a prevazut un termen pentru numirea dui. Sobolewski in aceasta calitate (de director general), iar decizia de aprobare a contractului de mandat a fost una separata, care nu a prevazut incetarea calitatii de director general la incetarea contractului de mandat”.

Conform raportului publicat de BVB, situatia ar putea fi clarificata doar printr-o decizie a Consiliului Bursei. Insa, in ultima perioada, au fost convocate mai multe sedinte ale Consiliului pe aceasta tema, dar nu s-a intrunit cvorumul necesar unei astfel de decizii.

„Decizia privind prelungirea contractului de mandat al directorului general nu a fost luata in sedinta Consiliului Bursei, convocata pentru acest subiect in data 18 august 2017, din lipsa de cvorum. De asemenea, nu s-a luat nicio decizie de revocare a dlui. Sobolewski. Avand in vedere necesitatea unei bune functionari a Societatii (BVB-n.r.), delimitarea atributiilor intre conducatorii numiti ai Societatii si prevederile legale in privinta modalitatilor de incetare ale mandatelor care au ca obiect incheierea unor acte succesive in cadrul unei activitati cu caracter de continuitate, dl. Sobolewski ar putea sa isi continue mandatul pana la o decizie de revocare luata de Consiliul Bursei. Conditiile si termenii aferenti executarii mandatului vor fi definiti, sau o alta decizie va fi luata de catre Consiliul Bursei in acest sens. Pana la o astfel de decizie, dl. Sobolewski a decis sa nu isi exercite mandatul, avand in vedere situatia juridica neobisnuita. Toate implicatiile au fost prezentate la sedinta Consiliului Bursei din 18 august 2017, iar Raportul Curent publicat in 21 august 2017 a fost aprobat de catre Comitetul de Audit al BVB”, se subliniaza in raport.

Contractul de mandat al lui Ludwik Sobolewski la conducerea BVB a expirat luni, 21 august. In cursul zilei de ieri, reprezentantii BVB au venit cu explicatii cel putin surprinzatoare, cum ar fi ca mandatul si contractul de mandat sunt doua lucruri distincte (desi codul Civil si avocatii spun exact contrariul) si ca, din acest motiv, mandatul nu ar fi expirat, ci doar cntractul.

Sursa foto: Agerpres foto