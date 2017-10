Oferta publica de listare a Transilvania Broker, al treilea cel mai mare broker de asigurari din Romania, incepe astazi, la Bursa de Valori Bucuresti. Am vorbit despre acest IPO si despre ce trebuie sa stie investitorii, la emisiunea Profesionistii in Investitii, cu Dan Niculae, director general si actionar al companiei, si Virgil Zahan, director general la SSIF Goldring, intermediarul tranzactiei.

Dan Niculae a explicat ca listarea pe Bursa este un pas decisiv in activitatea companiei, care vine sa concretizeze maturitatea dobandita in cei peste 10 ani de activitate.

"Am vrut sa raspundem si dorintelor partenerilor nostri care ne-au intrebat de-a lungul anului cum pot sa devina actionari in compania. Listarea ne va aduce si mai multa transparenta pana acum. Am luat in calcul si castigurile la capitolul imagine, lucru care se intampla deja. Sper ca exemplul nostru va fi urmat de mai multi colegi din piata de capital", a declarat directorul general al Transilvania Broker.

Din momentul deciziei, procesul a durat un an si jumatate si nu a fost unul chiar usor. Mai mult decat atat, Virgil Zahan a explicat ca unul dintre motivele duratei ridicate a procesului este si faptul ca au trecut de doua ori pe la ASF. "Odata cu modificarea actului constitutiv si aprobarea tuturor modificarilor si apoi cu aprobarea prospectului de listare. Am trecut pe la ASF la doua departamente diferite: partea de asigurari si cea de piete de capital", a explicat brokerul.

Inainte de a decide daca sa cumpere sau nu in acest IPO, Virgil Zahan recomanda investitorilor sa verifice departamentul de relatie cu investitorii, existent deja pe site-ul companiei, dar si prospectul de oferta.