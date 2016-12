Potrivit surselor citate, au existat presiuni puternice in partid pentru suspendarea lui Klaus Iohannis, dupa ce presedintele a respins-o pe Sevil Shhaideh. Aceleasi surse au mai precizat pentru News.ro ca nu a existat nicio discutie intre Liviu Dragnea si Klaus Iohannis, in urma anuntului presedintelui de a o respinge pe Sevil Shhaideh.

In cazul in care seful statului va respinge si a doua propunere de premier a PSD, social-democratii vor initia demersurile pentru suspendarea acestuia, au sustinut surse social-democrate. Liderii PSD se intrunesc miercuri, de la ora 16.00, in Comitetul Executiv National, pentru a decide ce nominalizare vor face pentru functia de prim-ministru si ce pozitie va adopta partidul dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins-o pe Sevil Shhaideh.

Sursa foto: Shutterstock/ Gajus